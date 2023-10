Radosław Majdan po rozstaniu z Dodą konsekwentnie unikał rozmów na jej temat. Inne podejście zastosowała Dorota Rabczewska, która wielokrotnie nawiązywała do byłego męża w wywiadach. On sam, jak podkreśla, przez 15 lat "naprawdę starał się" nie mówić o Dodzie. Aż do teraz, kiedy udzielił wywiadu dla serwisu Pudelek. Początek był dość niewinny, bo Majdan stwierdził, że nie żałuje poprzednich małżeństw. "To jest po prostu coś, co wydaje ci się... Mój pierwszy ślub... Generalnie byłem niedojrzały i nie mogę tego żałować", mówił. Potem wyznał, że to, co się wydarza w naszym życiu, wpływa na to, jacy jesteśmy później. Ale przyciśnięty przez prowadzącego, na pytanie o tym, że Doda często publicznie poruszała temat małżeństwa z piłkarzem, nie ugryzł się w język. Co sądzi o jej wypowiedziach? "To jest takie niezręczne i obciachowe", stwierdził Radosław Majdan. A później dolał oliwy do ognia swoimi kolejnymi wypowiedziami. To może rozpętać aferę na całą Polskę, jeśli Doda postanowi odpowiedzieć.

Majdan po 15 latach ujawnia kulisy związku z Dodą! To rozpęta aferę na całą Polskę

Radosław Majdan stwierdził, że wie, do czego zmierza redaktor Pudelka, bo "jego pierwsza żona mówi o nim bardzo miło, w przeciwieństwie do drugiej", mając na myśli - rzecz jasna - Dodę.

- Ja przez 15 lat naprawdę starałem się o tym nie mówić, nie wspominać, bo skoro ona zajmowała tę przestrzeń w mediach, to zostawiłem to jej. Niech tak zostanie. Jakiś czas temu powiedziałem, co na ten temat myślę, ale nie chcę do tego wracać, bo jeżeli jesteś szczęśliwy, żyjesz tak, jak chciałeś żyć, to nie wracasz do przeszłości, nie rozdrapujesz, nie wywlekasz. Ludzie, którzy to robią... Coś za tym idzie — skwitował Radosław Majdan.

Na koniec podsumował, że zawsze zmierzał w kierunku tego, by założyć rodzinę i teraz ją ma - szczęśliwą, kochającą, pełną dzieci. - Jestem strasznie szczęśliwy i nie mogę powiedzieć, że czegoś żałuję. Gdyby coś wcześniej by się w moim życiu nie wydarzyło, to nie wiem, jakby się ono później potoczyło. (...) Z racji wieku, bo mam już 51 lat, to oszacowanie i docenienie sytuacji jest również dużą wartością - podsumował.

Myślicie, że Doda na to odpowie? Atmosfera robi się gęsta.

