Trafiła do szpitala?

Agnieszka Kaczorowska okłamała wszystkich?! To nagranie zniknęło z Instagrama

Co za widoki!

Tajny kabaret Majki Jeżowskiej i Katarzyny Skrzyneckiej

Majka Jeżowska ostatnio o sobie przypomniała poprzez występy w programie "Taniec z Gwiazdami". Gwiazda estrady dotarła aż do półfinału, gdzie musiała uznać wyższość Vanessy Aleksander, Julii Żugaj i Macieja Zakościelnego. Wokalistka i kompozytorka na parkiecie jednak udowodniła, że "powera" pozazdrościć mogą jej kilka dekad młodsze koleżanki. Wiele osób poznało także inny wizerunek Majki Jeżowskiej, niż ten znany z występów dla dzieci. A propos wizerunku i występów właśnie okazało się, że artystka kiedyś założyła kabaret Różowa dziura. Nie był to jednak kabaret z gatunku takich, które oglądamy w TVP czy na Polsacie. Kabaret był bowiem tajny. Rąbka tajemnicy na jego temat uchyliła Katarzyna Skrzynecka w książce "Humor zza kulis" Jacka Szczerby. Lektura właśnie ukazała się na rynku.

Pod artykułem znajduje się galeria: Majka Jeżowska teraz i przed laty. Ale zmiana!

Katarzyna Skrzynecka ujawniła skład kabaretu Różowa dziura

Katarzyna Skrzynecka ten tajny projekt nazywa "przyjacielskim kabaretem". Dlaczego jest on tajny? Bo nie każdy może go oglądać. Wstęp na popisy gwiazd mają tylko wybrani. We wspomnianej książce aktorka ujawniła listę artystów związanych z kabaretem Różowa dziura. Nazwiska są imponujące.

(Kabaret - red.) występuje wyłącznie na zamkniętych imprezach, typu czyjeś okrągłe urodziny. Jego założycielką jest Majka Jeżowska. Oprócz niej w Różowej dziurze występuje Agata Młynarska, dorywczo Joaśka Kurowska, Hania Śleszyńska i ja, z panów Gąs (Piotr Gąsowski - red.), Robert Rozmus i Wojtek Kaleta, który jest przy fortepianie i śpiewa. Czasem Krzysio Jaroszyński z przygotowanymi na tę okazję monologami lub piosenkami

- zdradziła Katarzyna Skrzynecka. Dodała, że "kabaret Różowa dziura działa zwykle grubo po północy, gdy bardziej wrażliwi goście zdążą się już wykruszyć". A tu prezentujemy inne historie z książki "Humor zza kulis":

Nieprawdopodobne, co Anna Przybylska wyprawiała w garderobie! Teraz wszyscy się o tym dowiedzą

Daniel Olbrychski ujawnił historię o swojej córce Weronice. "Rozczarowanie dziecka było straszne"

Sonda Lubisz Majkę Jeżowską? TAK NIE