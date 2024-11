Daniel Olbrychski ujawnił historię o swojej córce Weronice. "Rozczarowanie dziecka było straszne"

Daniel Olbrychski żony, dzieci, partnerki

Daniel Olbrychski miał bardzo burzliwe życie prywatne. Aktor trzykrotnie się żenił. Jego pierwszą małżonką była Monika Dzienisiewicz, z którą ma syna Rafała. Mężczyzna poszedł drogą ojca i także został aktorem. Jego syn z kolei, a wnuk Daniela Olbrychskiego, Antoni, specjalizuje się w szermierce historycznej. W tej dyscyplinie odnosi wielkie sukcesy w Polsce i na świecie. Gwiazdor filmowy ma jeszcze jednego syna - Viktora Longo. Jest on owocem związku aktora z niemiecką gwiazdą Barbarą Sukową. Daniel Olbrychski przez wiele lat nie miał z Viktorem kontaktu. Zmienić to się miało, gdy Viktor był już dorosły. Oprócz dwóch synów, Daniel Olbrychski ma też córkę - Weronikę. Jej matką jest była żona aktora - Zuzanna Łapicka. To właśnie o Weronice w książce Jacka Szczerby "Humor zza kulis" opowiedział gwiazdor polskiego kina i teatru.

Pod artykułem prezentujemy galerię: Antoni Olbrychski, wnuk Daniela Olbrychskiego, zagrał Wołodyjowskiego

Córka Daniela Olbrychskiego pytała tatę, "gdzie jest Gucio"

Historia, którą przytoczył Daniel Olbrychski, jest - jak zresztą wskazuje tytuł książki - pełna humoru. Rzecz miała miejsce w latach 80. Telewizyjnym hitem była wówczas "Pszczółka Maja".

U nas akurat odbywało się przyjęcie. Weronika jeszcze nie zasnęła. Do jej pokoju weszła Maja Komorowska, a ja powiedziałem: "Weroniczko, to jest Maja". Ona na nią popatrzyła: "A gdzie jest Gucio?". Więc zawołaliśmy Gustawa Holoubka: "To jest Gucio". Rozczarowanie dziecka było straszne

- wspominał Daniel Olbrychski, który ujawnił jeszcze jedną zabawną historię ze swoją córką.

Weronika ma jednak fantastyczne poczucie humoru, zapewne po swej matce, Zuzi Łapickiej. Na innym przyjęciuzajrzał do niej Tadeusz Konwicki. Ten zgorzkniały Litwin odezwał się do dziecka: "No, panienko, a ile to latek mamy?". Weronika popatrzyła na niego: "Razem sporo"

- czytamy w książce Jacka Szczerby "Humor zza kulis".

Nie przegap: Nieprawdopodobne, co Anna Przybylska wyprawiała w garderobie! Teraz wszyscy się o tym dowiedzą

Sonda Z jakich ról znasz Daniela Olbrychskiego? "Potop" "Ogniem i mieczem" "Pan Wołodyjowski"