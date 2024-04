Wydała się prawda o wnuku Daniela Olbrychskiego! Nie dajcie się zwieść pozorom

Wnuk Daniela Olbrychskiego w "Ogniem i mieczem"

Daniel Olbrychski zasłynął m.in. z ról, w których pokazywał swoje umiejętności szermiercze. Raz nawet zaprezentował je poza planem filmowym czy deskami teatru. W 2000 roku uzbrojony w szablę aktor wtargnął do galerii Zachęta i zdemolował wystawę "Naziści". Znany z porywczego charakteru artysta nie wykluczał, że użyje jeszcze kiedyś białej broni. W 2009 roku wkurzyła go decyzja TVP, która zrezygnowała z transmisji "Róż Gali" po tym, gdy najpiękniejszą parą zostali wybrani Tomasz Raczek i Marcin Szczygielski. - To jest obrzydliwe, że politycy natychmiast to wykorzystali do swoich rozgrywek. Pierwszy rąbałbym szablą przeciwko tym, którzy podważają decyzję czytelników. Rąbałbym szablą bardziej energicznie niż w sprawie fotografii hitlerowców w Zachęcie - pieklił się Daniel Olbrychski w rozmowie z "Galą". Zamiłowanie do szabli odziedziczył po swoim dziadku wnuk słynnego aktora - Antoni Olbrychski, który niedawno wziął udział w inscenizacji słynnych scen z "Ogniem i mieczem". Wnuk Daniela Olbrychskiego wcielił się w Michała Wołodyjowskiego w widowisku na dziedzińcu zamku w Janowcu (woj. lubelskie).

Kim jest Antoni Olbrychski, wnuk Daniela Olbrychskiego?

Antoni Olbrychski mimo że jest utytułowanym zawodnikiem, do inscenizacji przygotowywał się bardzo sumiennie. - To starannie przećwiczony układ, którego przygotowanie zajęło nam kilkanaście dni - zdradził wnuk słynnego aktora, który mimo niepozornego wyglądu jest prawdziwym wojownikiem! Lepiej nie wchodzić mu w drogę! Antoni Olbrychski zdobył m.in. złoty medal Igrzysk Europejskich 2019 i wicemistrzostwo świata w mieczu długim (turniej Swordfish 2018). Do tego jest trzykrotnym mistrzem Polski w szermierce historycznej. - Antek załapał pasję do szermierki po dziadku Danielu, jeszcze jak był w gimnazjum. (...) Kiedyś powiedział Danielowi, żeby chce walczyć na prawdziwe szable, więc Daniel znalazł mu nauczyciela - zdradziła w rozmowie z "Faktem" żona słynnego aktora Krystyna Demska-Olbrychska. Wnuk Daniela Olbrychskiego zamiłowanie do historii przejawia nie tylko za poprzez udział w walkach. 31-letni mężczyzna bowiem z wykształcenia jest... historykiem.

