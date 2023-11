Małgorzata Foremniak bez grama makijażu. Niewiarygodne, jak wygląda

To już pewne

Małgorzata Foremniak pozuje bez makijażu. Fani zachwyceni

Małgorzata Foremniak to prawdziwa gwiazda polskiego kina, która każdego dnia wygląda jeszcze piękniej. Aktorka od lat jest na topie i cały czas udowadnia, że najlepsze dopiero przed nią. Gwiazda nie unika ścianek i chętnie pozuje w wieczorowych stylizacjach i w pełnym makijażu. Zawsze wygląda perfekcyjnie, a jej stylizacje są w pełni przemyślanie. Małgorzata Foremniak nie ma jednak problemu, by pokazać się też w bardziej naturalnej wersji. Aktora chętnie pozuje bez makijażu, czego dowodem jest jej najnowsze zdjęcie opublikowane na Instagramie. Jej jest promienna i pełna blasku. Podejścia do życia i radości z każdego dnia może zazdrościć jej niejedna dwudziestolatka. - Zadowolenie z powodu zadowolenia jest wysoce odżywcze - tak podpisała zdjęcie Małgorzata Foremniak. Fani w sekcji komentarz nie kryli zadowolenia. Pojawiły się dziesiątki pozytywnych i pełnych zachwytu komentarz. - Piękna kobieta z piękną duszą - pisali fani.

Zobacz także: Jak zmieniał się Ken z 'Big Brothera"? Łukasz Wiewiórski przeszedł gigantyczną metamorfozę i nie przypomina sobie sprzed lat. Na ten widok padniecie

W galerii poniżej zobaczysz Małgorzatę Foremniak jako trupa w serialu "Krew":