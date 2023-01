Wyjedzie z Polski?

Małgorzata Foremniak podjęła życiową decyzję. Ukochany nie będzie zadowolony

Małgorzata Foremniak (56 l.) do tej pory miała pecha do mężczyzn, a każdy kolejny związek kończył się burzliwym rozstaniem. Dla niej było to o tyle bolesne, że z trudem znosiła życie singielki. Pogodziła się z losem, mimo iż poznała producenta Pawła Jodłowskiego. Teraz stawia głównie na siebie i nie zamierza porzucać dla ukochanego Polski, by być tylko jego utrzymanką.