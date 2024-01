Kojarzycie go?

Małgorzata Ostrowska-Królikowska to jedna z głównych gwiazd, którą zobaczymy w wiosennej 14. edycji "Tańca z gwiazdami". Aktorka doskonale znana z "Klanu" z chęcią przyjęła propozycję od Polsatu. - Niech żyje bal - napisała uradowana. Propozycję jednak musiała przemyśleć. - Gdy teraz dostałam telefon z produkcji, też od razu odmówiłam. Ale była przy tym moja córka Julka, która zapytała, dlaczego nie chcę wystąpić? Powiedziała mi tak: Przecież ty lubisz tańczyć. Dobrze by ci to zrobiło. Wróci ci radość życia - powiedziała w rozmowie z "Faktem". Rywalizować będzie m.in. z: Maciejem Musiałem, Roksaną Węgiel, Kamilą Baleją, Anitą Sokołowską, Filipem Chajzerem, Maffashion, Adamem Kszczotem i Aleksem Mackiewiczem. Oceniać jej poczynania będą: Iwona Pavlovic, Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk oraz Tomasz Jan Wygoda.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska na rehabilitacji

Z naszych ustaleń wynika, że lada moment mają się rozpocząć intensywne treningi do programu. Małgorzata Ostrowska-Królikowska zaniepokoiła jednak fanów zdjęciem, które zamieściła na Instagramie. Jak się okazuje, trafiła do kliniki zdrowej postawy, w której zajęli się nią specjaliści od rehabilitacji. Na zdjęciu aktorka stoi na specjalnej maszynie, na której próbuje utrzymać równowagę. Klinika zajmuje się kompleksową terapią układu ruchu pod okiem lekarzy, fizjoterapeutów oraz trenerów przygotowania motorycznego. Miejmy nadzieję, że gwiazda "Klanu" rozpocznie treningi na czas.

