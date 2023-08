We wtorek "Super Express" jako pierwszy poinformował, że Paweł Królikowski miał nieślubnego syna. Maciej uczestniczył w postępowaniu spadkowym, które zakończyło się w listopadzie ubiegłego roku i otrzymał spadek po zmarłym ojcu. Brał także udział w pogrzebie, ale nie siedział w pierwszym rzędzie w kościele podczas mszy przy swoim rodzeństwie. Razem z matką stali z boku.

Po latach on i jego mama próbują budować relacje z rodziną zmarłego aktora. Jak udało nam się ustalić, dwa lata temu uczestniczyli w festiwalu im. Pawła Królikowskiego w Kudowie-Zdroju. Mężczyzna poznał już swoje rodzeństwo - w popularnym serwisie społecznościowym ma w znajomych nie tylko dzieci Pawła i Małgorzaty, ale i swoją ciotkę - siostrę ojca, która zostawia "serduszka" pod jego zdjęciami.

Paweł Królikowski - kiedy poznał matkę swojego nieślubnego syna?

Nasze źródła wskazują, że Paweł i mama Macieja poznali się we Wrocławiu pod koniec lat 90-tych kiedy to znany aktor realizował program "Truskawkowe studio". Na świecie była już dwójka jego dzieci: Antek (35 l.) i Jan (31 l.). Kiedy Małgorzata Ostrowska-Królikowska dowiedziała się o zdradzie, wybaczyła mężowi. W podobnym okresie sama została matką Julii (24 l.). Potem na świat przyszła jeszcze dwójka ich wspólnych dzieci: Marcelina (22 l.) i Ksawery (16 l.).

Aktorka "Klanu" po naszym materiale oficjalnie odniosła się do niego. - Tak, potwierdzam. Nie będę komentować sprawy z szacunkiem do syna Pawła, ponieważ nie jest to osoba publiczna, a temat dotyczy spraw osobistych. Ponadto jest to człowiek dorosły, wobec czego nie będę odnosić się do tematu. Maciek jest traktowany jak pełnoprawny członek rodziny - powiedziała w rozmowie z Pudelkiem. Potwierdzają to nasze źródła.

