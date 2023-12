Małgorzata Rozenek-Majdan znów podpadła internautom! Nie uwierzycie, o co poszło tym razem!

Święta to wyjątkowy czas, który możemy spędzić w gronie najbliższej rodziny. Tak właśnie spędziła go gwiazda stacji TVN, Małgorzata Rozenek-Majdan. Była prowadząca "Dzień dobry TVN" i jej mąż Radosław Majdan oraz dzieci szybko opuścili jednak domowe pielesze i wylecieli do Dubaju, by tam cieszyć się dalszą częścią urlopu świątecznego. Nie obyło się również bez afery. Wszystko poszło o wózek dla najmłodszego syna gwiazdy, Henia.

Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną lecą do Dubaju! W Internecie wybuchła afera!

Małgorzata Rozenek-Majdan chętnie dzieli się swoim życiem prywatnym na Instagramie. Tak było i tym razem. Czujni internauci zauważyli, że Henio, 3 letni synek gwiazdy w trakcie podróży ma wózek. Według nich maluch mógłby sobie radzić bez takiej pomocy. W komentarzach wybuchła burza.

- Ten wózek to dla Henia?! Mój Boże... - grzmiała jedna z internautek.

W komentarzach znaleźli się również tacy, którzy stanęli w obronie Małgorzaty Rozenek-Majdan.

- No i co? Wózek w podróży to przydatna rzacz, jeśli dziecko chce dalej korzystać, to nie widzę przeciwwskazań - broniła internautka.

Zobacz poniższą galerię: