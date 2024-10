Małgorzata Tomaszewska przez wiele lat współpracowała przy popularnej śniadaniówce "Pytanie na śniadanie". Na początku podejmował tematy związane z kulturą oraz polskim show-biznesem. Z kolei w 2019 roku objęła stanowisko jednej z prowadzących program. Tomaszewska była gospodynią "Wakacyjnej Trasy Dwójki", "Sylwestra Marzeń z Dwójką" oraz magazynu kulturalnego "Lajk". Współprowadziła też finał 18. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior w Warszawie, a także polskie preselekcje do Eurowizji 2022 i 2023.

Po zmianach, które zadziały się w TVP gwiazda straciła posadę. Popularna dziennikarka skupiła się na życiu rodzinnym. 8 miesięcy temu została mamą Laury. W rozmowie z "Super Expressem" wyznała, że marzy o kolejnym dziecku.

W lutym 2024 roku Małgorzata Tomaszewska powitała na świecie córeczkę Laurę. To nie pierwsze dziecko prezenterki, gwiazda ma też synka Enzo, który przyszedł na świat w 2017 roku. W rozmowie z nami wyjawiła, jak wyglądały jej porody. Gwiazda przyznała, że nie pomogły kolorowe lampki czy wanna.

Ja jestem zadaniowa, więc jak jest zadanie do wykonania i trzeba urodzić, no to trzeba urodzić. Dla mnie czy tam by była muzyka, czy tam by coś się działo, to nie ma specjalnego znaczenia. Nie potrafiłabym się za sprawą wanny czy za sprawą muzyki zrelaksować i przestać odczuwać ból. Miałam kochaną moją położną Kasię, którą pozdrawiam i ona starała się bardzo i była muzyka i były lampki, ale w pewnym momencie to nie miało kompletnie żadnego znaczenia, bo dla mnie ważne było, żeby urodzić. Dwukrotnie, chyba ze względu na tę moją zadaniowość rodziłam dwie godziny, dwie z kawałkiem, więc to bardzo szybki poród - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Tomaszewska.