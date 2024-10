Małgorzata Tomaszewska zdradziła, jak wygląda jej związek po urodzeniu dziecka. "Dramaty, wzloty i upadki"

QUIZ. Klan, Na Wspólnej, Kiepscy. Dopasuj serial do stacji. TVP, TVN, Polsat

Małgorzata Tomaszewska do tej pory nie ujawniła, kim jest jej partner i ojciec jej drugiego dziecka. Przypomnijmy, że siedem miesięcy temu Tomaszewska po raz drugi została mamą. Na świat przyszła jej córeczka Laura, której ojcem jest tajemniczy Robert, obecnie już narzeczony byłej gwiazdy TVP. Prezenterka w rozmowie z Pudelkiem zdradziła, jak wygląda jej związek po narodzinach dziecka.

Przy siedmiomiesięcznej córce i 7-latku, który poszedł do szkoły i są różne dramaty, wzloty i upadki. Na razie musimy ogarnąć bieżącą sytuację.

- zdradziła Tomaszewska. Przy okazji opowiedziała o planach na trzeci ślub. Przypomnijmy, że prezenterka dotychczas była zamężna dwa razy - z Turkiem Ahmetem Seyfim Yigitem Tarcim i z kierowcą o nazwisku Słomina. Jak się okazuje, para mimo zaręczyn na razie ślubu nie planuje. Gosia Tomaszewska w rozmowie z Pudelkiem podała powód tej decyzji. Była gwiazda TVP chce na razie skupić się na dzieciach, które są małe i pochłaniają każdą wolną chwilę.

Nie szykujemy się. I szczerze mówiąc, nawet o tym nie myślę. [...] Ja nie mam marzeń tego typu, żeby ślub, ceremonia, żeby było tak czy inaczej

- zaznaczyła.

Kiedy Tomaszewska wróci do telewizji?

Małgorzata Tomaszewska w rozmowie z mediami opowiedziała również o swoich planach zawodowych. Po zmianach w TVP prezenterka straciła pracę, jednak okazuje się, że już tęskni za śniadaniówką. Już powoli snuje plany na przyszłość, bo chciałaby wrócić do pracy pełną parą. Pojawiły się nawet plotki o dołączeniu Tomaszewskiej do ekipy "halo tu Polsat". Co o tym sądzi sama zainteresowana?

Co będzie, to zobaczymy. Ta przyszłość nie jest jeszcze napisana, więc niczego nie mogę potwierdzić, ani niczego nie mogę zaprzeczyć.

- odparła.

