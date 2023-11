Małgosia z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się efektami diety zmieniającej rysy twarzy. Internauci: "Jakby z 10 lat przybyło"

Małgosia Borysewicz w "Rolnik szuka zony" znalazła miłość i fanów

Małgosia Borysewicz jest bardzo aktywna na Instagramie. Na swoim profilu zgromadziła niemal 200 tys. obserwujących, z którymi dzieli się fragmentami swojego prywatnego życia, a także tipami dotyczącymi domowej organizacji oraz swoimi kulinarnymi popisami. Jej filmiki z przepisami cieszą się sporą popularnością, jednak jeden z ostatnich postów przebił te wpisy. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" pochwaliła się w nim efektami diety, pokazując zdjęcie przed i po. Wbrew jej oczekiwaniom internauci nie byli zachwyceni przemianą. Ocenili, że owszem Małgorzata zmieniła się, jednak wg nich metamorfoza wyszła na niekorzyść bohaterki randkowego show.

Rolniczka pochwaliła się efektami "diety zmieniającej rysy twarzy"

"Dieta zmieniająca rysy twarzy? Mniej mięsa, mniej cukru, mniej nabiału, mniej glutenu, więcej ruchu, dużo snu. Mniej nie znaczy w ogóle …" - wymieniała we wpisie rolniczka. "Podejście zdroworozsądkowe do żywienia i nawyki, które wprowadzamy do swojej diety procentują. Pierwsze efekty zauważyłam po 3 tygodniach" - kontynuowała. "Najlepsze też to, co swojskie. Bo jeśli jemy same warzywa ale nie eko, to też mija się to z celem. Słuchajmy też swojego organizmu, bo to co służy komuś innemu, niekoniecznie będzie służyło Tobie. Bo nie chodzi tu tylko o wygląd, ale też o samopoczucie. Widzicie różnicę na tych zdjęciach? Tak wiem, że jestem o 4 lata starsza" - zakończyła wpis Małgosia. Brzmi to całkiem rozsądnie, ale... Małgosia zamieściła we wpisie dwa zdjęcia, które, jak się okazało, nie spodobały się fanom. A właściwie jedno z nich... i to niestety to aktualne.

Reakcje internautów nie pozostawiają złudzeń. Wola Małgosię sprzed metamorfozy?

"Na pierwszym zdjęciu buzia opuchnięta i zmęczona na drugim promienna i zdrowa" - napisała jedna z obserwujących profil rolniczki. Inna dodała, że Małgosi, jakby 10 lat przybyło, a nie 4. Jeszcze inna skomentowała wprost: "Radzę skończyć z tą dietą bo pierwsze zdj. bardzo na minus... sińce pod oczami szara cera bez blasku, za to na drugim pełniejsza twarz bardziej promienna". A Waszym zdaniem, na którym zdjęciu Małgosia wygląda korzystniej?

Królowa pieczarek została okrzyknięta mianem najpiękniejszą uczestniczką programu Rolnik szuka żony