Michał Wiśniewski w środę, 18 stycznia, opublikował w mediach społecznościowych dramatyczne wideo, w którym oznajmił, że jego ukochana mama, Grażyna Wiśniewska, trafiła do szpitala. Kobietę czeka operacja, a teraz lider "Ich Troje" prosi fanów o to, by oddali krew do jednego ze szpitali w Warszawie. Potrzebna jest krew z grupy 0 Rh-. Wiśniewski nie ujawnił, z jaką chorobą dokładnie zmaga się jego mama, ale wiadome jest, że potrzebny jest jej życiodajny płyn. Tym bardziej, że operacja ma zostać przeprowadzona w czwartek, 19 stycznia.

"Myślałem, że nie będę musiał wszystkim opowiadać tej historii, dlatego nikogo nie informowałem, ale teraz potrzebuję. Potrzebuję krwi grupy 0 Rh- dla mojej mamy, która leży w Warszawie. Mama potrzebuje Waszej pomocy, nas wszystkich. Ja zresztą zrobię to samo, oddam, bo mam taką samą grupę krwi jak ona", mówił ze łzami w oczach Wiśniewski.

Teraz okazuje się, że mało brakowało, a Wiśniewski być może nie mógłby oddać krwi dla mamy. Znamy szczegóły.

Mało brakowało, a Wiśniewski żałowałby do końca życia! Jedna rzecz zmieniła tak wiele

Niewiele osób o tym wie, ale po zrobieniu ostatniego tatuażu, należy odczekać aż sześć miesięcy, zanim będziemy mogli oddać krew. To właśnie rzecz, która zaważyła na tym, że Michał Wiśniewski jednak mógł pomóc mamie i oddać dla niej krew. Inaczej zapewne nie wybaczyłby tego sobie do końca życia! Około roku temu zrobił bowiem nowy tatuaż, dla swojej żony Poli Wiśniewskiej. Gdyby zdecydował się na niego trochę później, teraz byłby bezsilny. Restrykcje medyczne są w tym przypadku bardzo pilnowane.

"Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie oddawania krwi i jej składników, wystarczy odczekać 6 miesięcy od wykonania tatuażu, by móc ratować zdrowie i życie drugiego człowieka", podaje rządowy serwis gov.pl.

To ważna informacja dla każdego, kto decyduje się na tatuaż, a później stanie przed decyzją o oddawaniu krwi. Warto wiedzieć, że tatuaże generalnie nie są do tego przeszkodą, o ile właśnie odczekamy sześć miesięcy od zrobienia ostatniego.

Mamie Michała, Grażynie Wiśniewskiej, życzymy dużo zdrowia!

