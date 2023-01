i Autor: AKPA / Krzemiński Jordan

"Boi się"

Wiśniewski prosił o krew dla matki. Wiadomo, kiedy operacja pani Grażyny

Michał Wiśniewski (51 l.) opublikował 18 stycznia wideo, w którym poinformował, że jego ukochana mama trafiła do szpitala. Lider Ich Troje zaapelował o pomoc, prosząc, by jego fani oddawali krew do jednego z warszawskich szpitali. Pilnie potrzebna jest ta z grupy 0 Rh-, ponieważ Grażyna Wiśniewska (68 l.) przejdzie operację już w czwartek!