23 grudnia do mediów dotarły wiadomości, że Polsat potwierdza rozstanie Michała Wiśniewskiego z show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Udało nam się wówczas dowiedzieć, że produkcja show dowiedziała się o tej zmianie nagle, na kilka minut przed publicznym ogłoszeniem decyzji stacji.

To pierwsza z poważnych zmian - już teraz wiadomo również, że z "TTBZ" pożegnała się także Katarzyna Skrzynecka. Aktorka skomentowała sprawę, publikując dwa wpisy z podziękowaniami dla fanów, produkcji oraz Niny Terentiew. Wiśniewski przez długi czas nie odnosił się do swojego zwolnienia z show Polsatu, w końcu jednak przerwał milczenie. W rozmowie z "Faktem" zwrócił się także do Edwarda Miszczaka.

Michał Wiśniewski o zwolnieniu z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Zwrócił się do Edwarda Miszczaka

Michał Wiśniewski był jurorem w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przez 3 edycje. Widzowie nie zobaczą go jednak w 18. sezonie show Polsatu. W rozmowie z "Faktem" wytłumaczył, że nie była to jego decyzja.

- Podziękowano mi, ale nie mam żalu. Rozumiem, że przychodzi ktoś nowy i układa wszystko po swojemu. On [Edward Miszczak - red.] teraz zarządza domem, jakim jest Polsat, i robi to tak, by mu się dobrze pracowało i by miał dobre wyniki. Ma do tego pełne prawo, bo jest szefem stacji. Mnie w moim domu też nikt nie będzie mówił, jak mam go urządzać. Więc trzymam kciuki - mówił tabloidowi Wiśniewski.

Michał Wiśniewski opowiedział o tym, jak pracowało mu się w "TTBZ". Zwrócił się również do Edwarda Miszczaka. Czego mu życzy?

- Praca przy tym programie to była wielka przyjemność i nie ma co tu oszukiwać. Nie wiem, jak Kasia, ale ja z przyjemnością będę oglądał kolejną edycję i będę ją obserwował, by zrozumieć, co sprawiło, że tak dobrze, jeśli nie najlepiej funkcjonujący program przechodzi takie zmiany. Chodzi tu o zwykłą ciekawość, bo obserwowałem wszystkie wcześniejsze edycje - mówił. - Przede wszystkim życzę panu Miszczakowi, żeby nie zniszczył tego, co zbudowała Nina. Więc powodzenia! To są szczere życzenia, bo choć nie mam w tym żadnego interesu, muszę przyznać, że Nina Terentiew zbudowała fantastyczną telewizję - powiedział "Faktowi".