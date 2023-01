Wiśniewski powiedział, że jego ciężarna żona "je w ilościach PRZEMYSŁOWYCH"! Pola mu tego nie daruje?!

Zarówno Pola, jak i Michał mają już całkiem pokaźne gronko dzieci z poprzednich związków, więc razem z nadchodzącym maleństwem będą mieć aż dziesięć pociech. Gdy się poznali, każde z nich miało po czworo dzieci. Teraz zakochani czekają na przyjście na świat drugiego wspólnego potomka. Wiśniewski stara się osłodzić czas ciężarnej żonie. Nie od dziś wiadomo, że kobiety w błogosławionym stanie, mają nie tylko wahania nastrojów, ale i również najróżniejsze zachcianki żywieniowe.

Te ostatnie nie są problemem dla Michała, który dzielnie spełnia życzenia ciężarnej żony. W rozmowie z "Faktem" Wiśniewski przyznał, że jest jedna rzecz, którą jego ciężarna żona może jeść w ogromnych ilościach.

- Pola je kimchi w ilościach przemysłowych. Pamiętam, że w ostatniej ciąży jeździłem non stop do sushi, by kupować tę kapustę - nie sushi, tylko kapustę. Rozumiesz?! - żalił się Michał.

Oprócz tego Wiśniewski, który jest znany z nadawania swoim dzieciom nietypowych imion, stoi przed kolejnym trudnym zadaniem, jakim jest wybór imienia dla następnego synka. Początkowo planował, że będzie się ono zaczynało na literę "C". Teraz jego plany uległy jednak zmianie.

- Właśnie to nie jest do końca pewne. Ja się śmieję teraz, bo moja żona bardzo pragnęła dziewczynki, a ja syna - żeby było 5:5. Tak naprawdę ja spełniłem, ona nie. I teraz mam wytatuowane C, a ona mówi: "nie może być na C, bo to było pod imię żeńskie, a ja nie będę dla czterech milimetrów tatuażu szukała imienia chłopca na C" - powiedział Michał.

Pewnym jest jednak to, że Michał "nie skrzywdziłby" swojego dziecka tradycyjnym, polskim imieniem.

- Nie dyskutujmy, jak będzie się nazywał. Na pewno fajnie! Na pewno nie będzie Zdzisław, bo to by nie pasowało do Xaviera, Fabienne, Eti i Falco. Zdzisław nie, Czesław też nie - powiedział ze śmiechem Wiśniewski.

Jesteście ciekawi, jakie imię dostanie jego kolejne dziecko?