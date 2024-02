Katarzyna Dowbor o fali krytyki po powrocie do "Pytania na śniadanie". "Szokuje mnie i przeraża". Zwróciła się do hejterów

Malwina Wędzikowska zaszalała na ściance

Malwina Wędzikowska (43 l.) pojawiła się na polskiej premierze kinowego hitu "Diuna", która odbyła się w Złotych Tarasach w Warszawie, w wyjątkowo odważnej kreacji. Gwiazda TVN, która obecnie promuje nowy format "The Traitors. Zdrajcy" zadbała, by obiektywy wszystkich kamer i aparatów były zwrócone na nią.

Wędzikowska, która jest z zawodu kostiumografką, zawsze przywiązywała dużą uwagę do swoich stylizacji, teraz jednak postanowiła naprawdę zaszaleć - na czerwony dywan założyła niezwykle oryginalną, brązową suknię od jednego z ulubionych projektantów gwiazd - Ricka Owensa, który często ubiera między innymi Zendayę, czyli główną gwiazdę filmu "Diuna". Suknia, a właściwie dwuczęściowy komplet Wędzikowskiej miał bardzo oryginalny dekolt - zjawiskowy, ale też ryzykowny, zwłaszcza że pod kreacją nie zmieścił się żaden stanik... Sam top od projektanta kosztuje blisko 3 tysiące złotych!

Wedzikowska postawiła na kosmiczne buty!

To jeszcze nic! Do sukni dobrała swoje ulubione kolczyki marki Bottega Veneta, warte prawie 4,5 tysiąca złotych oraz... przedziwne buty! Na nogach Wędzikowskiej można było dostrzec pokryte futrem szare sandały na niebotycznym obcasie. Niezwykłe obuwie projektu, podobnie jak suknia, Ricka Owensa jest warte około 8 tysięcy złotych.

"The Traitors. Zdrajcy"

Malwina Wędzikowska w nowej ramówce TVN prowadzi reality-show "The Traitors. Zdrajcy", którego pierwszy odcinek miał premierę w tym samym czasie, co kinowa "Diuna" - w środę o 21:35. Program to telewizyjna wersja gry "mafia", zrealizowana z wielkim rozmachem w zamku w Belgii. Uczestnicy - o przeróżnych zawodach, od lekarza przez stewardessę po pisarza - mają za zadanie wykryć wśród siebie zdrajców i wyeliminować ich, by wygrać. W międzyczasie przed grupą uczestników stawia się różne zadania, za wykonanie których dorzucają kolejne pieniądze do puli nagród. Program odniósł ogromne sukcesy w ponad 20 krajach - oryginalnie format pochodzi z Holandii, a najbardziej znane jego wersje to amerykańska i brytyjska.

