Chociaż Doda nie należy do gwiazd, które często pokazują swoje życie prywatne, to dla rodziców czasami robi wyjątek. Na jej instagramowym koncie można zobaczyć nagrania z mamą czy z tatą. Trzeba przyznać, że ich relacja jest naprawdę bardzo dobra. Niedawno artystka informowała, że jej mama Wanda Rabczewska miała problemy ze zdrowiem. Teraz udostępniła w sieci nagranie ukochanej rodzicielki.

Zobacz też: Doda odsłoniła w telewizji swój płaski brzuch. Jest aż wklęsły! Kurzajewski nie mógł się powstrzymać i wypalił

Doda jakiś czas temu zaprezentowała się w mediach społecznościowych w swetrze, który dostała od ukochanej mamy Wandy Rabczewskej. Na nagraniu widać ją w beżowym modelu w drobne czarne serduszka. Gwiazda dobrała do niego czarną mini, kryjące rajstopy oraz wysokie szpilki. Artystka rozpuściła włosy i zadbała o perfekcyjny makijaż.

Słuchajcie, mega, mega plus tego sweterka jest taki, że nikt mnie nie rozpoznaje - mówiła na InstaStories.

Na reakcję mamy Dody nie trzeba było zbyt długo czekać. Okazuje się, że Pani Wanda oglądała córkę i jej stylizacja bardzo jej się spodobała.

Stylizacja była przepiękna. Ty wiesz, jak mi się to podobało? Boże, jaka ty byłaś w tym śliczna, no dzieciak po prostu. Wyglądałaś na 16 lat - mówiła kobieta na nagraniu.

Zobacz też: Znana polska trenerka okazała się hejterką Dody! Obrzydliwe słowa o jej chorej mamie. "Wstyd"

To jednak nie był koniec komplementów Pani Wandy pod adresem córki. Okazuje się, że tata Rabczewskiej również był pod wrażeniem.

Naprawdę, tak mi się to podobało. I tacie też się podobało. Żeśmy to oglądali ze sto razy, powiem ci. Mam nadzieję, że ktoś cię pochwalił. Powiedz szczerze - mówiła Pani Wanda Rabczewska.

Pani Wanda nie raz udowodniła, że wspiera córkę. To piękne, jaką relację mają kobiety!

Zobacz też: Doda nie płacze po Darku Pachucie. Promieniała w "Tańcu z gwiazdami". Tylko spójrzcie na jej twarz!

Zobacz naszą galerię: Doda w grzecznym sweterku. Oto jaki prezent dostała od mamy

Tak, bardzo! To moja ulubiona artystka!

Tak, bardzo! To moja ulubiona artystka!

FB SE: Dodaje TO do kawy, by być w świetnej formie. Anna Nowak-Ibisz zdradziła swój sposób na idealną sylwetkę