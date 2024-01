Mama Gabriela Seweryna ujawniła smutną prawdę o pogrzebie syna! W tle ZUS i emerytura

Śmierć Gabriela Seweryna. Prokuratura prowadzi śledztwo

Gabriel Seweryn zmarł zupełnie niepodziewanie 28 listopada 2023 roku. Okoliczności śmierci gwiazdora programu "Królowe życia" są przedmiotem badania prokuratury. Niedawno Prokuratura Rejonowa w Głogowie poinformowała nas, że "prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Gabriela S. w dniu 28 listopada 2023 roku w Głogowie". - W zakresie ustalenia przyczyny zgonu, po przeprowadzonej sekcji zwłok, oczekuje się jeszcze na wyniki badań dodatkowych, które wraz z wynikami sekcji zwłok pozwolą wypowiedzieć się biegłym lekarzom o przyczynie zgonu Gabriela S. Śledztwo jest w toku - przekazała nam rzeczniczka prokuratury Lidia Tkaczyszyn. Pogrzeb Gabriela Seweryna był niezwykle wzruszającą uroczystością. Niestety na cmentarzu nie było się bez przykrych incydentów.

Pogrzeb Gabriela Seweryna. ZUS pomógł, ale poszła też emerytura

Z relacji jednego świadków wynika, że w trakcie pogrzebu Gabriela Seweryna doszło do rękoczynów. - Jest wiele niedomówień dotyczących pochówku. Rodzina nie wynajęła ochrony. To Kamil wynajął ochronę, bo czegoś lub kogoś bardzo się boi. Miejsce było zarezerwowane w zasadzie dla rodziny. Widać to na zdjęciach, że są dwa puste miejsca dla nieobecnych bliskich, a Kamil stoi z ochroną przy trumnie. Próbował iść w kondukcie żałobnym pierwszy. Gdy tylko doszło do tej sytuacji, szwagier wziął go za szmaty i wyrzucił - relacjonował informator portalu światgwiazd.pl. Na domiar złego, ostatnie pożegnanie Gabriela Seweryna pochłonęło znaczne pieniądze. O szczegółach opowiedziała mama projektanta. - ZUS daje tylko 4 tysiące, a to nie wystarczyło. Poszła na to także cała moja emerytura - zdradziła kobieta cytowana przez portal myglogow.pl.

