Iwona Lewandowska, mama Roberta Lewandowskiego, znalazła się w kręgu zainteresowań mediów z wiadomych względów - każdy jest ciekawy, kto wychował tak zdolnego i przystojnego mężczyznę, jakim jest piłkarz reprezentacji Polski. Naturalną koleją rzeczy było też zainteresowanie życiem prywatnym Iwony Lewandowskiej. Kobieta sporo przeszła. Gdy zmarł jej mąż, pogrążyła się w smutku i żałobie. Aż tu nagle na jej drodze pojawił się Jacek Zwoniarski. Kobieta zakochała się ponownie - i to po 60. roku życia. Czym ujął Iwonę Lewandowską? Mama Roberta wyznała, że nie do końca znał fakty o jej słynnym synu. Miał też wrażliwą, romantyczną duszę. Nowy partner daje panie Iwonie to, czego brakowało jej po utracie męża. Aż miło się patrzy na jej szczęście! Kim jest Jacek Zwoniarski? Padniecie na wieść o tym, czym się zajmuje.

Mama Roberta Lewandowskiego znalazła miłość po 60.! Padniecie na wieść o tym, kim jest ukochany Iwony Lewandowskiej

Iwona Lewandowska wprost powiedziała w mediach, że Jacek Zwoniarski jest osobą niezwykle wrażliwą. Para poznała się w przybytku, który był prowadzony przez Jacka. Niemal od razu między nimi zaiskrzyło, niczym w romantycznym filmie. Mężczyzna studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby w latach 1979-1984. Równolegle z rzeźbą od czasów studiów zajmuje się tworzeniem bonsai. Jest jednym z założycieli Klubu Bonsai – Polska. Brał udział w wielu wystawach, sympozjach w kraju i zagranicą. Jacek Zwoniarski jest więc artystą. Co ciekawe, to Iwona Lewandowska dopiero zaczęła uczyć go futbolu. Jak wyznała, nawet jej to odpowiada. Trzymamy kciuki za szczęście!

