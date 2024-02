Marcin Bosak najpierw pokazał partnerkę, a teraz takie coś! Ale się otworzył

Irena Santor wyszła ze szpitala! Ujawniła, co się tam działo. Lekarze musieli to usunąć!

Marcin Bosak pokazał nową partnerkę. Kim jest Maria Bednarz?

Marcin Bosak po po krótkim małżeństwie z Marią Dębską odnalazł szczęście u boku rudowłosej modelki Marii Bednarz. Aktor po raz pierwszy pokazał się z nią na ściance przy okazji premiery serialu "Rojst Millenium". Podczas pozowania do zdjęć uśmiech nie schodził z ich twarzy. Widać, że Marcin Bosak i Maria Bednarz są w sobie zakochani. Gwiazdor "M jak miłość" w rozmowie z Pudelkiem opowiedział o oficjalnym debiucie pary na salonach. - Tak się stało. Ten dzień musiał kiedyś nadejść - zaznaczył. - Nie stresowała się. Ona jest osobą z dużym poczuciem humoru i dystansem do siebie. Myślę, że jest dosyć analogowa i nie śledzi tego, co się dzieje w sieci - dodał Marcin Bosak. W rozmowie z serwisem aktor bardzo się otworzył i opowiedział nawet o swoich dzieciach, które ma z aktorką Moniką Pikułą. Z tą kobietą gwiazdor "M jak miłość" był przez 16 lat. Po rozstaniu z nią wziął ślub z Marią Dębską. Niecałe dwa lata później aktorska para była już po rozwodzie.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy zdjęcia Marcina Bosaka z Marią Bednarz

Marcin Bosak dzieci. Sportowiec i muzyk

Marcin Bosak zdradził, że jego synowie (16-letni Władysław i 12-letni Jan) na razie nie są zainteresowani karierą aktorską. - Doceniam to, że mam wspaniałe relacje z moimi synami, którzy się stają młodymi, genialnymi mężczyznami. (...) Nie sądzę, aby chcieli pójść w moje ślady. Przyglądają się temu, ich mama jest aktorką, ja jestem aktorem i wielokrotnie mówią "O nie, tylko nie to". Mój starszy jest świetnym sportowcem, a młodszy jest też muzykiem. Nie zamykałbym się na jedną ścieżkę. Są w momencie, gdzie się sprawdza pewne rzeczy - przytomnie zauważył aktor.

