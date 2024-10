Marcin Daniec miał 39 lat, zakochał się w 19-latce. Przyszła na jego show z rodzicami, usiadł jej na kolanach

Marcin Daniec od lat wiedzie spokojne życie u boku ukochanej żony. Dominikę poznał dawno temu. Miał 39 lat, ona tylko 19. Mógłby być jej ojcem! Co ciekawe, kiedy spotkali się po raz pierwszy, dziewczyna była w towarzystwie rodziców, a Daniec zachował się dość dwuznacznie.

Pierwsze spotkanie Marcina Dańca i Dominiki wydaje się niezwykłe zwłaszcza widziane z jej perspektywy. Dziewczyna poszła na show satyryka razem z rodzicami - nie była jego fanką, wręcz przeciwnie. Nastolatka miała po prostu towarzyszyć mamie i tacie.

Gdy oglądała występ, stało się coś nadzwyczajnego. I mowa nie tylko o magii show Dańca, ale i jego zachowaniu - 39-latek usiadł dziewczynie na kolanach i ją pocałował - na oczach jej rodziców, a swoich przyszłych teściów!

Poszłam po raz pierwszy i wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Miałam wrażenie, że on mówił tylko do mnie i dla mnie. Gdy śpiewał piosenkę, usiadł mi na kolanach i na koniec pocałował. Trudno opisać, jak się czułam - mówiła Dominika w wywiadzie dla "Pani".

Daniec o spotkaniu opowiedział w rozmowie z Wojewódzkim i Kędzierskim:

To był taki przypadek jak w harlequinie. I szczerze wam chcę powiedzieć, najszczerzej jak umiem: ona siedziała na widowni, spojrzałem w jej stronę i pomyślałem "to jest niemożliwe, to jest niedopuszczalne". Po prostu oszalałem. Śpiewałem piosenkę i tak, usiadłem jej na kolanach. To było totalne zauroczenie. Nigdy w życiu czegoś takiego nie czułem!