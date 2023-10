Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek przez 14 lat tworzyli, wydawać by się mogło, szczęśliwe małżeństwo. Doczekali się też dwójki pociech. Niespodziewanie wiosną 2022 r. we wspólnym oświadczeniu poinformowali fanów o rozstaniu. Siedem miesięcy później byli już po rozwodzie, a gwiazda "M jak miłość" potwierdziła, że jest związana z Maciejem Kurzajewskim (50 l.). Niedługo potem wyszło na jaw, że Hakiel też się z kimś spotyka. Na swoim profilu na Instagramie zaczął publikować wspólne zdjęcia z blondynką, która, jak się później okazało, ma na imię Dominika. Kobietę polubiły nawet dzieci Marcina. Do tego stopnia, że nie zabrakło jej na pierwszej komunii świętej Helenki (10 l.). A już w lipcu gruchnęła wieść, że Marcin i Dominika nie są już razem. „Nie układało nam się od pewnego czasu i się rozstaliśmy" – napisał tancerz na Instagramie.

Marcin Hakiel już nie rozpacza po rozstaniu z tajemniczą Dominiką. U jego boku pojawiła się... brunetka

Jak widać Hakiel szybko się otrząsnął i zaczął pokazywać nową dziewczynę na swoim profilu. Tym razem jest to brunetka, której wizerunek - w przeciwieństwie do ostatniej ukochanej - pokazał na relacji na Instagramie. Zabrał ją i swoją córkę do hodowli alpak. Według medialnych doniesień para poznała się poprzez wspólnych znajomych. Czy to coś poważnego, wkrótce się przekonamy.

