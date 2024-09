Marcin Miller nie kryje dumy z synów. Poszli w ślady gwiazdora disco polo?

Marcin Miller to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych artystów w świecie polskiego disco polo. Jego zespół Boys w latach 90. zdobył ogromną popularność i do dzisiaj cieszy się ogromną sympatią fanów gatunku. Gwiazdor od wielu lat idzie przez życie u boku ukochanej żony Ani. Pobrali się 18 sierpnia 1990 roku i szybko doczekali się dwóch synów, Alana i Adriana.

Gdy kariera Millera się rozwijała, Anna zajęła się wychowaniem synów. W ich związku nie brakowało kryzysów. Gwiazdor niemal cały czas był w trasie, rzadko pojawiał się w domu. Kilka lat po ślubie doszło do zdrady, która niemal nie zniszczyła małżeństwo muzyka. Ukochana żona zdecydowała się wybaczyć mu skok w bok.

Płakała, przeżywała, ale to bardzo dzielna kobieta. Wyjaśniliśmy sobie wszystko. Doceniam to, co mam. Po każdym koncercie powrót do domu, żony i synów to wielkie szczęście - tłumaczył Marcin Miller w rozmowie ze pismem "Świat i Ludzie".