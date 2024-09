Oto ostatnie nagranie Felicjana Andrzejczaka. Łzy same napływają do oczu

Marcin Miller to prawdziwa legenda muzyki disco polo w Polsce. Tego artysty nie trzeba przedstawiać. Założyciel zespołu Boys, zyskał ogromną popularność w latach 90. Jednak tamte szalone czasy minęły bezpowrotnie. Mimo tego, Marcin nadal cieszy się sławą, co potwierdzają jego fani, którzy tłumnie przychodzą na koncerty wokalisty. Lider grupy w ostatnim czasie walczy o swoje zdrowie.

Marcin Miller choruje, ale nie zawodzi fanów

Marcin Miller od pewnego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi, o czym regularnie komunikuje w mediach społecznościowych. W połowie sierpnia lider zespołu Boys opublikował nagranie, które przyprawia o dreszcze. Widać na nim, jak Marcin próbuje się ubrać, ale powstrzymuje go potężny ból. - Chcę wam coś pokazać. Jak co rano, najprostsze rzeczy są najtrudniejsze. Majtki już włożyłem. To jest wyzwanie, skarpet już nie włożę - mówił. Niedawno wylądował natomiast w szpitalu.

Jednak pomimo kłopotów zdrowotnych lider zespołu Boys pamięta o swoich fanach. Ostatnio zrobił niespodziankę jednej z wielbicielek i spotkał się z nią... w restauracji! Kobieta była w szoku, gdyż nie miała pojęcia, kto będzie jej towarzyszył podczas obiadu. Jak się okazało, wszystko zorganizowały jej dzieci. Mina pani Basi jest bezcenna, a sam Marcin podsumował to krótkim opisem. Sprawdźcie wideo z tego wydarzenia!

Dla takich chwil warto żyć. Łzy szczęścia z obu stron. Fanka spełniła marzenie, dzieci szczęśliwe, a ja spełniony jako artysta, że mam takich fanów - napisał poruszony Marcin Miller.