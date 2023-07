Spis treści

Marcin Miller z zespołu Boys

Muzyka disco polo to gatunek muzyczny, który powstał w Polsce w latach 80. XX wieku. Do pionierów tego rodzaju muzyki zaliczamy zespoły Bayer Full oraz Top One. Miano kultowej grupy otrzymał także m.in. Boys z Marcinem Millerem na czele. Zespół tworzy przeboje od 1990 roku, a jego najpopularniejsze piosenki od lat pojawiają się m.in. na weselach. Całe pokolenia kojarzą piosenki Boys, z których największą popularność zdobył utwór "Jesteś szalona" z 1997 roku.

Marcin Miller został wokalistą zespołu Boys jako dwudziestoletni chłopak. W ciągu ponad trzydziestu lat pracy na scenie wydał ponad dwadzieścia albumów studyjnych. Poza wspomnianym już hitem "Jesteś szalona", do jego najpopularniejszych utworów można zaliczyć m.in.:

"Wolność",

"Chłop z Mazur",

"Łobuz".

Czytaj także: Kajra pręży się na aucie w wyzywającym stroju

Początki kariery Marcina Millera

Lider zespołu Boys urodził się 27 maja 1970 w Prostkach na Mazurach. Muzyka interesowała go już od najmłodszych lat, dlatego jako dziecko uczęszczał do ogniska muzycznego. Ukończył liceum ekonomiczne przy Zespole Szkół Rolniczych w Ełku oraz Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu.

W 1990 roku Marcin Miller wspólnie z Krzysztofem Cieciuchem założyli zespół Boys i szturmem podbili polski rynek muzyczny.

Choć przez 30 lat istnienia zespołu dużo rzeczy się zmieniło, to w Polakach nadal drzemie słowiańska dusza. Jesteśmy przecież narodem słowiańskim, lubimy się bawić, zjeść i wypić, a jak wypić to i pobawić przy dobrej i prostej muzyce, a taka jest muzyka disco polo. Ale początki były trudne - mówił w rozmowie z Faktem.

Marcin Miller: rodzina

Żoną wokalisty zespołu Boys jest Anna. Para poznała się w 1987 roku, zanim jeszcze Marcin Miller został znanym muzykiem. Trzy lata później para wzięła ślub.

Ludzie nieładnie robią, jak obrażają moją żonę, że poleciała na gwiazdora, a ja wtedy żadnym gwiazdorem nie byłem. To dzięki żonie jestem, jaki jestem. Bez niej już dawno nie byłoby tego gwiazdora. Pseudoprzyjaciele wyczyściliby mnie z kasy - przyznał we wspomnianym już wywiadzie dla "Faktu".

Anna i Marcin Millerowie doczekali się dwóch synów: Alana i Adriana. Wokalista zespołu Boys ma także wnuka Michała.

Boys nagrał nową piosenkę

Pomimo upływu lat, Boys z liderem Marcinem Millerem nadal nagrywa nowe utwory. Na początku lipca 2023 roku światło dzienne ujrzała jego piosenka "Plaża nasza jest". Fani muzyki disco polo przewidują, że może to być hit tegorocznego lata. Teledysk do piosenki został nakręcony w nadmorskim klimacie.

Posłuchaj piosenki zespołu Boys "Plaża nasza jest"

Jak zmieniał się lider zespołu Boys?

Marcin Miller jest na polskiej scenie muzycznej od ponad trzydziestu lat i stał się ikoną disco polo. Jak wyglądał u progu kariery? Czy mocno się zmienił? W poniższej galerii znajdziesz jego aktualne zdjęcia oraz fotografie sprzed lat.