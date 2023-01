Marcin Prokop szczerze o zarobkach w "Dzień dobry TVN". Te słowa zszokują wielu

Marcin Prokop to jeden z najpopularniejszych prezenterów "Dzień dobry TVN", który tworzy zgrany duet z Dorotą Wellman. Ich szczerość, humor i empatia szybko podbiły serca widzów. Wielu z nich nie wyobraża sobie, że tej pary miałoby zabraknąć na ekranie. Marcin Prokop pracuje jednak nie tylko na antenie "DDTVN". Prezenter od wielu lat prowadzi show "Mam Talent!". Jest on również gospodarzem "Lego masters" i "Miłych wieści".

Szczere wyznanie Marcina Prokopa o zarobkach w "Dzień dobry TVN": "To nie jest praca, która płaci aż tak znakomicie…"

Marcin Prokop ostatnio był gościem programu "Hejt park" Krzysztofa Stanowskiego. Jak powiedział, na antenie "DDTVN" spędza tylko 15 godzin miesięcznie, a przez pozostały czas zajmuje się wieloma innymi rzeczami. Stanowski zapytał Prokopa, czy nie czuje, że ten program jest dla niego zbyt infantylny.

- To też nie jest tak, że ja mam ciarki żenady, siedząc w programie śniadaniowym, bo gdyby tak było, to bym prawdopodobnie już go dawno opuścił - odpowiedział dziennikarz, a następnie zdradził, że praca w śniadaniówce nie przynosi mu bardzo dużych pieniędzy - To nie jest praca, która płaci aż tak znakomicie, żebym sobie bez niej nie poradził, natomiast ja mam do tej pracy taki stosunek, że bawię się tym razem z widzem. Czyli nawet jak prowadzę rozmowę o malowaniu paznokci, albo pieczeniu ciasta, to staram się to robić z lekkim mrugnięciem oka do ludzi na zasadzie: "hej, pobawmy się tą historią".

Prezenter wyjaśnił również, że najwięcej dochodów przynosi mu prowadzenie prywatnych eventów.

