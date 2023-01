Marcin Prokop i Dorota Wellman to bezapelacyjnie jeden z ulubionych duetów prowadzących poranne programy w kraju. Widzowie wielokrotnie dawali do zrozumienia, że najchętniej oglądają te wydania "Dzień dobry TVN", kiedy na szklanych ekranach widzą właśnie tę dwójkę. Nic więc dziwnego, że oboje nie martwią się o utratę pracy, od kilkunastu lat witając się o poranku z widzami. Podobna sytuacja miała miejsce 18 stycznia, a podczas emisji śniadaniówki show skradł w pewnym momencie dziennikarz. Co zrobił? Zwrócił się do żony.

Marcin Prokop chciał przeczytać o swoim rozwodzie. Zrobił to żonie! "Przepraszam"

W każdym wydaniu "Dzień dobry TVN" widzowie mają okazję oglądać, jak prezentowane są najświeższe informacje z tzw. czerwonego dywanu. W środę o show-biznesowych rewelacjach donosił Mateusz Hładki, który zwrócił uwagę, że Marcin Prokop obserwuje na Instagramie tylko jedną osobę - żonę.

- I to swoją w dodatku. To jest podejrzane. A jak pewnego dnia przestanę ją obserwować, bo mi się odkliknie? - dopytywał zaintrygowany Prokop.

Wtem usłyszał, że prawdopodobnie pojawią się spekulacje, że przechodzi z ukochaną kryzys i niebawem dojdzie do rozwodu.

- Zróbmy eksperyment. Żono, przepraszam. Żono, odlajkowuję cię. Zobaczymy, co na ten temat napiszą – powiedział Marcin Prokop, prawdopodobnie przestając obserwować żonę na Instagramie.

Nie mogliśmy więc zawieść Marcina Prokopa i nie spełnić jego "zachcianki" - był ciekaw, co napisze się o sprawie, więc teraz ma okazję o niej przeczytać. Warto jednak dodać, że wśród obserwowanych przez niego osób Maria Prażuch już się znalazła. I choć faktycznie można uznać sytuację za zabawną, wielokrotnie tego rodzaju śledztwa fanów doprowadzały dziennikarzy na trop, że w związku danej pary źle się dzieje. Julia Wieniawa i Antek Królikowski, Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel - to tylko dwa z wielu takich przykładów.