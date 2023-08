Marcin Prokop od 20 lat jest w związku z Marią Prażuch-Prokop. Wychowują razem 17-letnią córkę Zofię. Jak zdradził w rozmowie dla portalu Plejada.pl, nie boi się obowiązków domowych, choć nie wszystkie lubi wykonywać.

- Jestem z gatunku tych gotujących inaczej i wydaje mi się, że gdybym został dopuszczony do kuchni w tej roli, to byłoby to ryzykowne. I dla tych, którzy by oglądali, i dla tych, którzy by jedli, dla tych, którzy odpowiadają za studio, dla strażaków, którzy czuwają nad całością, więc ogólnie nie polecam siebie w tej roli – powiedział dla Plejady Marcin Prokop