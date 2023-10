Marek Siudym wstydził się polskości. Gorzkie słowa aktora. Mimo wszystko ma nadzieję

Jeszcze niedawno go broniła

Brr! Koszmar, co spotkało Marcina Prokopa w hotelu! Aż ciarki przechodzą

Tak zmysłowej Agnieszki Włodarczyk jeszcze nie widzieliśmy! Robert Karaś nie wytrzymał. Wszyscy to zobaczyli!

Marek Siudym wstydził się polskości. Gorzkie słowa aktora

Choć po ostatnich wyborach parlamentarnych wiele znanych osób otwarcie mówi o potrzebie zmiany, to słowa Marka Siudyma mogą szokować. Aktor, który na co dzień gra w serialach, również tych produkowanych przez TVP - mi. "Barwach szczęścia", "Koronie królów" czy "Ojcu Mateuszu" pokusił się o bardzo mocne wyznanie na łamach Plejady. Przyznał, że bywały w jego życiu momenty, że wstydził się tego, że jest Polakiem. - Podczas rządów poprzedniej ekipy, w której byli ludzie bez żadnych zasad, zacząłem się wstydzić, że jestem Polakiem. Wstydziłem się tego, co wygadywali w Parlamencie Europejskim.

Siudym ma nadzieję na lepsze jutro, ale obawia się najbliższych dni

Aktor dodał, że wybory parlamentarne wniosły nowe światło i nadzieję na lepsze jutro. - Teraz znów poczułem się dobrze, bo świat zobaczył kolejki do głosowania, że nie wszyscy jesteśmy betonami. Zrobiło mi się lżej na duszy – przyznał Siudym, po czym kontynuował: - Oczekujemy, że będzie inaczej. Przed nami bardzo trudny czas, bo czeka nas sprzątanie. Chciałbym, żeby Polacy to zrozumieli i pomogli nowej ekipie, która – czego jestem pewien – da sobie radę.

Jego wiara w nowe rządy w Polsce jest jak widać bardzo mocna, aktor ma jednak pewne obawy dotyczące najbliższych wydarzeń w Polsce. Wszak jesteśmy w przededniu Święta Niepodległości, tego dnia już nie raz emocje brały górę nad rozsądkiem. - Nie ukrywam jednak, że obawiam się tego, co może się wydarzyć 11 listopada. To ich czas na demonstrację siły. Boję się dużej rozróby - przyznał aktor.

Wyborcy PiS PANICZNIE boją się rządów TUSKA! Platforma pozamiata MIOTŁĄ! Polski NIE BĘDZIE | Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.