Margaret w ostatnim czasie ma pełne ręce roboty. Zabiegana gwiazda już niedługo wystąpi podczas uroczystego wydarzenia, jakim jest "French Touch La Belle Vie !". Ostatnio wydała też nowy album "Siniaki i cekiny", który mocno promuje w sieci. W rozmowie z nami wyjawiła czy nie chciałaby zatańczyć w programie "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Odpowiedź zaskoczy niejedną osobę.

Margaret zapytaliśmy ostatnio, czy ogląda show "Taniec z Gwiazdami". Okazuje się, że gwiazda nie ma w domu telewizora. Przyznała jednak, że zdarza jej się w mediach społecznościowych podglądać uczestników. Gwiazda wyjawiła, że w ostatnim czasie bardzo spodobał jej się występ Julki Żugaj. W programie bierze też udział Natalia Nykiel, z którą Margaret zna się prywatnie. Jamroży wyznała, że według niej cały program jest bardzo ładny.

"Nigdy nie miałam telewizora w domu - jako już dorosła osoba, więc nie oglądam. Nawet tych programów, w których ja występuję - też nie oglądam, żeby było fair, żeby potem nie było tak, że siebie oglądam, a innych nie oglądam. Nie, nie! Ja po prostu nie oglądam telewizji, ale faktycznie widzę jakieś urywki moich koleżanek, bo przecież też się znamy, mijamy się na backstage'ach i też to jest wszystko ładne. Ostatnio widziałam Julkę Żugaj, która tańczyła do mojego numeru no i tak zaiwaniała po prostu. Byłam taka: "Wooow!" To fajnie wygląda, bardzo. Ja lubię taniec, lubię oglądać taniec, lubię, jak ludzie tańczą, gdzieś tam to śledzę. Myślę, że ja swój "Taniec z Gwiazdami" będę odprawiać na swoich koncertach" - powiedziała "Super Expressowi" Margaret.