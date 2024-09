Ukochana Marka Kondrata miała 27 lat, a on 65, kiedy wzięli ślub. Ojciec Antoniny jest młodszy od jej męża! Kontrowersji nie brakuje

Margaret to jedna z tych polskich wokalistek, które doskonale wiedzą, jak zwrócić na siebie uwagę. 33-latka została niedawno ogłoszona jedną z gwiazd nowej 10. edycji French Touch La Belle Vie!. Wydarzenie co roku przyciąga prawdziwe tłumy. W tym roku podobnie do ubiegłego w Warszawie odbędzie się wielka gala w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. Niedawno z tej okazji zostało zorganizowane spotkanie prasowe, na którym pojawiła się Margaret.

Margaret przeszła spektakularną metamorfozę

Gwiazda na spotkaniu pojawiła się w dość nietuzinkowej stylizacji. Miała na sobie luźną sukienkę, która miała charakterystyczny print. Całość wyglądała tak, jakby artystka miała na sobie tylko majtki. Do sukienki dobrała sportowe buty na dużej platformie oraz wełniane getry.

Wszyscy zgromadzeni patrzy jednak tylko na włosy gwiazdy. Margaret, która do tej pory prezentowała się w rudym kolorze, dzisiaj miała czarne długie pasma. Aż trudno uwierzyć, że zdecydowała się na taki kolor. Z pewnością jej fani, kiedy ją zobaczą, będą w niezłym szoku. W makijażu młoda gwiazda postanowiła na błysk. Na jej twarzy pojawiło się sporo rozświetlacza, usta z kolei pomalowała różową szminką.

Show "French Touch La Belle Vie!" - kto zaśpiewa na wydarzeniu oprócz Margaret?

Wydarzenie będzie emitowane przez telewizję. Show French Touch La Belle Vie co roku odbywa się w prestiżowym wnętrzu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie.

Oprócz wielkiego widowiska, na które składają się zarówno występy francuskich i polskich artystów, pokazy mody czy występy francuskich kabaretów.

W tym roku na scenie wystąpią francuskie i polskie gwiazdy: Carla Bruni, Florent Pagny, Jain, Claude, Andrzej Piaseczny, Margaret, Natalia Nykiel, Nour Ayadi oraz Sarah Schwab. Artyści pojawią się również w polsko-francuskich duetach, zaaranżowanych specjalnie na tę okazję.

