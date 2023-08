Maria Pakulnis to wspaniała aktorka, znana ostatnio głównie z roli w serialu "Pierwsza miłość", choć ma na swoim koncie także wiele innych fantastycznych ról. Ostatnio o Pakulnis zrobiło się głośno za sprawą jej słów dotyczących księdza Jana Kaczkowskiego, który zmarł po długiej walce z rakiem nerki i glejakiem mózgu. Dziennikarz "Super Expressu" poprosił ją o rozmowę podczas gali Orły 2023, gdzie otrzymała nagrodę w kategorii "drugoplanowa rola kobieca", a aktorka podczas wypowiedzi na temat Kaczkowskiego z trudem powstrzymywała łzy. Zaszkliły jej się oczy, załamał głos. Gdy pod koniec lipca przypomnieliśmy jej poruszające wyznanie, ludzie mieli aż ciarki na całym ciele. Nagranie obejrzało ponad milion osób. Co Maria Pakulnis powiedziała o księdzu Kaczkowskim? To bardzo smutne, ale i budujące słowa.

Maria Pakulnis we łzach na wizji. Ta okropna śmierć nią wstrząsnęła. "Żył tak krótko"

Maria Pakulnis stanęła przed kamerą "Super Expressu", a podczas wywiadu, jaki przeprowadzał nasz dziennikarz, postanowiła odnieść się do śmierci księdza Jana Kaczkowskiego. Jej słowa wyciskają łzy nawet teraz, po czasie, gdyż duchowny odszedł w marcu 2016 roku.

- Wielką stratą dla nas wszystkich jest to, że tak bardzo wcześnie umarł. Miał zaledwie 38 lat, jeżeli dobrze pamiętam. A z drugiej strony jakie to jest wspaniałe, że żył tak krótko, a tak strasznie dużo zrobił dobrego, zdążył zrobić, przekazać ważne myśli, istotne dla każdego z nas, obojętnie pod jaką szerokością geograficzną. Jego filozofia to jest filozofia dla całego świata. Czyń dobro, miej czyste sumienie, a potem działaj i rób tak, żeby mieć to czyste sumienie - powiedziała Maria Pakulnis, wyraźnie wzruszona.

Wypowiedź aktorki odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. Nagranie obejrzało już ponad milion osób.

Galeria zdjęć: Maria Pakulnis nie wytrzymała. Gorzkie słowa na wizji, okropny ból

Sonda Lubisz aktorkę Marię Pakulnis? Tak Nie