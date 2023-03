Maria Pakulnis to znakomita aktorka, która na scenie i w szklanym ekranie jest od wielu lat. Niedawno zrobiło się o niej jeszcze głośniej, a wszystko za sprawą nagrody, jaką otrzymała podczas gali Orły 2023. Statuetka w kategorii "drugoplanowa rola kobieca" za kreację w filmie "Johnny" trafiła właśnie do niej. Pakulnis nie ukrywała wzruszenia, o którym mówiła zresztą w czasie wywiadu dla "Super Expressu". Teraz artystka zgodziła się wystąpić w programie "Gwiazdozbiór Jaruzelskiej", gdzie opowiedziała nieco więcej na temat swojego życia zawodowego, ale i prywatnego. Odpowiadała na pytania Moniki Jaruzelskiej, a jedno z nich dotyczyło podziałów w społeczeństwie, jakie ostatnio się wzmocniły. Wtedy Maria Pakulnis nie wytrzymała! Padły gorzkie słowa na wizji.

Maria Pakulnis nie wytrzymała! Gorzkie słowa na wizji. "Bardzo mnie to dotyka i boli"

Monika Jaruzelska w "Gwiazdozbiorze Jaruzelskiej" zapytała Marię Pakulnis o to, co myśli o podziałach społecznych, jakie ostatnimi czasy w Polsce się nasiliły. Mówiła o tym, że coś tak błahego, jak odmienne poglądy polityczne, mogą sprawić, że jeden człowiek znienawidzi drugiego. Co na to wszystko Maria Pakulnis? Padły gorzkie słowa na wizji.

- Bardzo mnie to dotyka i boli. Takie sytuacje próbują zabijać we mnie człowieka, ja się przed tym oczywiście bronię, ale to, do jakiej myśmy wszyscy doszli ściany, to jest coś przerażającego. Nie ma mojej zgody na to, że nie ma w ludziach tolerancji, szacunku do siebie. Nie ma mojej zgody na to, żeby człowiek żył obsesyjnie życiem drugiego człowieka, nie robiąc nic ze swoim życiem, nie naprawiając swojego życia i relacji wokół siebie - powiedziała Maria Pakulnis, wyraźnie rozemocjonowana.

To zaledwie jeden z wielu tematów, jakie Monika Jaruzelska poruszyła w rozmowie z Marią Pakulnis w "Gwiazdozbiorze Jaruzelskiej". Zachęcamy do obejrzenia całego odcinka.

