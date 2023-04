Maria Winiarska przez 50 lat płaciła składki ZUS. Co z tego ma?

Maria Winiarska przez ponad 50 lat była niezwykle aktywna zawodowo - grała w telewizji, w filmie i teatrze. Nieobca była jej również scena estradowa. Dziś ma 71 lat i nadal pracuje, niestety nie tylko dlatego, że kocha grać. Artystka jest do tego zmuszona, ponieważ emerytura, która dostaje jest skrajnie niska. To przykre, że artyści z takim dorobkiem muszą pracować, żeby dorobić do emerytury. W tym wieku powinni to robić wyłącznie dla przyjemności - własnej i widzów.

Winiarska przez 50 lat płaciła składki ZUS. Co z tego ma?

Ten temat wraca w mediach jak bumerang, bo sprawa jest poważna i nie dotyczy jedynie osób, które zaniedbywały opłacanie składek. Maria Winiarska przez 50 lat pracy regularnie je opłacała, co było sporym wyzwaniem dla jej budżetu. Liczyła na to, że kiedy przejdzie na emeryturę z opłaconych składek będzie mogła spokojnie żyć. Niestety fakty są zupełnie inne.

Ile wynosi Emerytura Marii Winiarskiej?

Maria Winiarska w wywiadzie udzielonym Faktowi w 2020 r. mówiła, że do ręki otrzymuje 1100zł. Po ubiegło- i tegorocznej waloryzacji z pewnością ta kwota jest wyższa, minimum 1445 zł netto. Tyle bowiem wynosi kwota minimalnego świadczenia. Nie jest może tak źle, jak u Marka Piekarczyka, o którym niedawno pisaliśmy, ale zbyt wiele się za taką kwotę nie załatwi, zwłaszcza przy obecnych cenach i szalejącej inflacji.

