Marieta Żukowska to aktorka znana z wielu polskich seriali i filmów. Od 2023 roku prowadzi także autorski podcast "Ja wysiadam", w którym dzieli się swoimi refleksjami oraz historiami z życia prywatnego i zawodowego. Choć na ekranie często emanuje uśmiechem, za kulisami kryją się dramatyczne wręcz wspomnienia, które odmieniły ją na zawsze. W najnowszym odcinku opowiedziała o kulisach pracy na planie filmowym i o wypadku, który prawie zakończył się tragedią.

Zobacz też: Z przodu skromnie, ale gdy się obróciła bokiem... Aktorka pokazała za dużo?!

Marieta Żukowska przeżyła ciężkie chwile w pracy. Prawie straciła życie

W trakcie rozmowy Marieta Żukowska zwróciła uwagę na jeden z największych problemów w branży – nadmierne przeciążenie ekipy technicznej. Gwiazda podkreśliła, że chociaż aktorzy pojawiają się na planie w określonych godzinach, to technicy i operatorzy często pracują nawet kilkanaście godzin dziennie.

Choć temat wyczerpania na planie jest bardzo ważny, to nie on poruszył słuchaczy najbardziej. Żukowska zdecydowała się po raz pierwszy opowiedzieć publicznie o dramatycznym wypadku, którego doznała podczas jednej z produkcji. Aktorka nie tylko musiała przejść długą rekonwalescencję, ale także wytoczyła sprawę producentowi, którą wygrała dopiero przed sądem apelacyjnym. To zdarzenie pozostawiło nie tylko fizyczne, ale też psychiczne ślady. Już nigdy nie będzie taka sama!

Miałam bardzo poważny wypadek na planie zdjęciowym i prawie umarłam. Wygrałam sprawę z producentem w sądzie apelacyjnym. Naprawdę miałam taki moment i wiem, że prawie umarłam. Wpadłam do dziury, uderzyłam głową w betonowe schody. Wtedy przewartościowało się moje życie. (...) Długo wracałam, żeby odzyskać swoją sprawność. Wiem, że to życie zostało mi dane na nowo, dlatego cieszę się każdym momentem, że je mam, bo byłam już na tej granicy, że ‘o okej dobrze, zaraz mnie odetnie i już jest koniec mojego życia’. Jeżeli przeżyjesz coś takiego to już zupełnie innymi oczami patrzysz na rzeczywistość - powiedziała Marieta w trakcie rozmowy.

Zobacz też: Orły 2025: Gwiazdy postawiły na błysk! Torbicka zachwyciła, a młoda aktorka skradła wszystkie spojrzenia

Zobacz naszą galerię: Marieta Żukowska prawie straciła życie w pracy. Szok, co wyszło na jaw po latach!

Sonda Wolisz oglądać filmy, czy seriale? Filmy Seriale To zależy od nastroju Nie umiem wybrać