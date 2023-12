Była gwiazda TVP dostała list od nauczycielki syna. W tle "pupa"

Ewa z "Rolnik szuka żony" będzie śpiewała do kotleta. Cena za występ szokuje?

Marika razem z drugim mężem, Pawłem Nowakiem wychowuje dwójkę synów. Piosenkarka, która 10 lat temu prowadziła w TVP2 "The Voice of Poland", a potem razem z Antonim Królikowskim "Superstarcie", na jakiś czas zniknęła z mediów. Powodem właśnie było powiększenie rodziny. Teraz co jakiś czas publikuje na Instagramie swoje życie zawodowe oraz prywatne, gdzie pokazuje synów. W swoim ostatnim wpisie opublikowała list od nauczycielki z przedszkola, w którym jest skarga na jej syna, Karola.

- Z życia matki. Karol lat 5 kontra Pani Ania. No więc OCZYWIZNA z Karolem temat przegaduję. Ale pani Ani…co odpisać pani Ani? Nie znamy się osobiście. Ponoć wpada na te zajęcia tylko we wtorki do przedszkola. Więc pozostaje więź korespondencyjna… tylko poważne propozycje - napisała Marta Kosakowska.

W treści listu czytamy, że Karol podczas zajęć gimnastyki korekcyjnej odwrócił się do nauczycielki... pupą!

- W dn. 5 XII 2023 Państwa syn Karol na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej zwrócił się do prowadzącego zajęcia nauczyciela "pupą do Pani" i to z pełną świadomością demonstrując. Uprzejmie chciałabym Państwa poinformować, że syn uniemożliwia swoim zachowaniem dzieciom uczestnictwo w zajęciach i korzystanie z zajęć gimnastyki korekcyjnej. Przez swoją postawę także nie korzysta z zajęć gimnastyki korekcyjnej - napisała zbulwersowana pani Anna, której nazwisko Marika zasłoniła palcami.