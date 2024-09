Marina Łuczenko chwali się rodzinnym zdjęciem. Fani są zachwyceni

Kalska i Roznerski znowu razem! Ona kwitnie, a on ma nawet buty w kolorze jej sukienki

Dla Mariny i Wojtka najważniejsza jest rodzina

Marina Łuczenko (35 l.) tymczasowo zawiesiła swoją karierę i skupiła się na dzieciach. Nic dziwnego! Niedawno urodziła córeczkę, której nadali imię Noelia i chcę poświęcić czas jej oraz starszemu synkowi – Liamowi. W opiekę nad dziećmi bardzo mocno angażuje się mąż Wojtek.

Przez lata rodzina bardzo często się przeprowadzała. Było to związane z karierą piłkarską Wojtka Szczęsnego (34 l.). Jednak sportowiec zaskoczył fanów swoją decyzją! Niedawno ogłosił, że kończy swoją piłkarską karierę. Rodzina wspólnie porzuciła włoskie miasteczko i cały dobytek przenieśli do Hiszpanii. Teraz rodzice dzielą się obowiązkami i opieką nad dziećmi. Każdy dzień wygląda w takiej scenerii jak wakacje!

Rajskie życie Mariny Łuczenko

W ostatnim czasie 35-letnia piosenkarka chętnie chwali się swoim nowym domem w Hiszpanii. Widać, że bardzo się cieszy z tego, że zamieszkali w nowym miejscu. Na jej profilu instagram można oglądać piękne widoki na plaże, hiszpańskie alejki, czy palmy, które wielu osobą kojarzą się z wakacjami. Jej fani są zachwyceni publikowanymi zdjęciami i rolkami.

Marina Łuczenko-Szczęsna ujawnia: Piłkarze nie mogą uprawiać seksu przed meczami

„Zwykli domowi” Szczęśni

Marina Łuczenko chętnie chwali się nie tylko hiszpańskimi widokami, ale także i bardziej osobistymi, rodzinnymi kadrami. Piosenkarka podzieliła się z fanami dwoma mało instagramowymi i domowymi fotkami rodzinnymi. Szczęśni zapozowali w domowych warunkach. Widać między nimi uczucie! Aż można poczuć ciepło domowego ogniska, bijące z tego zdjęcia!

- A to my, #SZCZĘŚNI. Tacy trochę nieinstagramowi, zwykli domowi, ale szczęśliwi, bo razem - podpisała kadry.

Internauci nie kryli zachwytu nad najnowszym zdjęciem. Szczególnie zwrócili uwagę na Liama, który całuje w głowę swoją małą siostrzyczkę.

- Bardzo cenię Waszą naturalność, to takie rzadkie teraz. Super Rodzinka; fajnie się na Was patrzy; Najsłodsze co dzisiaj zobaczyłam – komentują internauci.