Mariola Bojarska-Ferenc o seksie w dojrzałym wieku. "Warto chwycić za viagrę"!

Osoby w dojrzałym wieku, które przyznają się, że wciąż cieszą się udanym życiem erotycznym są często różnie odbierane przez otoczenie, a przecież nic co ludzkie nie powinno być nam obce. Mariola Bojarska-Ferenc twierdzi, że każdy może cieszyć się seksem, choć zauważa, że o pewne rzeczy trzeba bardziej zadbać, a czasem pomóc sobie różnymi suplementami. Podkreśla, że nie bez znaczenia jest forma fizyczna, dlatego zagoniła swojego męża Ryszarda na siłownię. - Dbam o to, by mój mąż był w dobrej kondycji. Po 30 wspólnych latach przekonałam go do ćwiczeń, dbam o jego dietę i suplementację, a także o sprawy seksualne, bo to niezwykle ważne, żeby w dojrzałym wieku człowiek był dopieszczony i żeby czuł się kochany. Poza tym seks wspaniale wpływa na skórę, na serce, na mózg. My z Rysiem bardzo kochamy być ze sobą - mówi „Super Expressowi” Mariola, i dzieli się dobrymi radami z dla par, u których pojawiają się problemy ze współżyciem. - Polecam kosmetyki dla kobiet, które wzmagają podniecenie, poprawiają libido. Sama też praktykuję odpowiednią suplementację. W pewnym wieku, kiedy kobiety są po menopauzie ich libido się zmniejsza i pojawiają się problemy z suchością pochwy, ale na szczęście dziś mamy fantastyczne kosmetyki i inne specyfiki, żeby poprawić sobie jakość seksu, żeby się chciał nam chcieć. Trzeba o tym otwarcie mówić - zauważa Bojarska-Ferenc, która jest ambasadorką akcji „Seks to nie wstyd”.

Mariola Bojarska-Ferenc podkreśla, że nie należy rezygnować z seksu z powodu wieku

Tematy związane z intymnością w dojrzałym wieku często porusza w swoich mediach społecznościowych. - Dla mnie wiek nie ma żadnego znaczenia. Nie myślę o wieku kładąc się do łóżka i uprawiając seks... W pewnym wieku seks ma różne kolory. Czasem z powodów zdrowotnych nasi partnerzy mogą mieć pewne problemy, więc trzeba wykazać się zrozumieniem i im pomóc, dlatego w związkach powinno się rozmawiać o seksie i nawet o problemach z nim związanych. Bywa, że stres czy nieodpowiednia dieta zaburzają życie erotyczne. Warto pójść do seksuologa, czy chwycić za viagrę. Duże problemy mają mężczyźni z zapchanymi tętnicami żylnymi - zaznacza. Gwiazda wciąż cieszy się doskonałym libido. - Nieraz też trzeba zadbać, żeby się „chciało chcieć”, odstresować się, zwolnić tempo życia. Nie ukrywam, że mnie się chce zawsze, bo sportowcom chce się potrójnie. Mam wrażenie, że chce mi się za bardzo, więc mój mąż ma dodatkowe treningi, żeby też był w dobrej kondycji - wyznaje, podkreślając, że aby była dobra kondycja w łóżku, trzeba zadbać o kondycję ciała na co dzień. - Seks wymaga energii, więc żeby mieć energię trzeba ćwiczyć. Ciało wysportowane może robić wszystko, daje większą swobodę różnych pozycji, a także dodaje pewności siebie, a także seksapilu. Na początku naszego związku z Rysiem, jego koledzy zadawali mu często pytanie: „jak to jest kochać się w szpagacie”, bo mieli takie przekonanie, że gimnastyczka i baletnica ma takie możliwości. To było bardzo zabawne - wspomina.

