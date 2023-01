Martyna Wojciechowska właśnie przekazała radosną nowinę! Dziecko jest już w drodze!

Joanny Opozdy nie wpuszczono do kawiarni z Vincentem. Zrobiła się afera, aktorka wydała sprostowanie!

Łzy cisną się do oczu

Martyna Wojciechowska, jak do tej pory nie znalazła szczęśliwej miłości. Ojciec jej córeczki Marysi, płetwonurek Jerzy Błaszczyk, zmarł po ciężkiej chorobie. Po latach podróżniczka stanęła na ślubnym kobiercu i wyszła za Przemka Kossakowskiego. Ich małżeństwo okazało się kompletną porażką i rozpadło się po zaledwie trzech miesiącach. Wychodzi też na to, że dłużej ukrywali przed mediami swoje rozstanie niż wytrwali w małżeństwie. Początkowo Martyna chciała jeszcze ratować tę relację i zapewniała, że dla niej słowa przysięgi małżeńskiej są wartościami nadrzędnymi.

Wojciechowska rzuciła się w wir pracy i nie da się ukryć, że jej kalendarz pęka w szwach. Martyna podróżuje, spełnia się jako dziennikarka, działaczka społeczna i prezes Fundacji UNAWEZA. Ma na swoim koncie też kilka książek. Jedna z nich zatytułowana "Co chcesz powiedzieć światu" opowiada inspirujące historię ludzi z całego świata, którzy spełniają swoje pasje i marzenia mimo przeciwności losu. Jedną z bohaterek tej książki była Jennifer Bricker gimnastyczka i akrobatka, która urodziła się bez nóg, przez co rodzice oddali ją do adopcji. Dziś jest szczęśliwa zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym. Jennifer odnalazła też miłość swojego życia i wyszła za mąż.

Teraz Martyna Wojciechowska przekazała radosną nowinę i poinformowała swoich fanów, że Jennifer już niedługo zostanie mamą. Udostępniła w sieci jej zdjęcie z pozytywnym wynikiem testu ciążowego. Dodała też jeszcze jedno zdjęcie, do którego zapozowała razem z gimnastyczką.

- JENNIFER BRICKER. Gimnastyczka, która udowadnia, że NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE. Inspiracja - pisze Martyna Wojciechowska. - Jedna z Bohaterek książki CO CHCESZ POWIEDZIEĆ ŚWIATU. Rozdział poświęcony Jej historii kończy się tymi słowami:

"(...)powiedziała „tak” Dominikowi w bajkowej scenerii na świeżym powietrzu w jej rodzinnej miejscowości w Stanach Zjednoczonych. Od tamtej pory Jennifer i Dominik są nierozłączni. Razem występują jako akrobaci, a mąż towarzyszy jej podczas przemówień motywacyjnych. Mieszkają w Los Angeles, podróżują po świecie i planują powiększenie rodziny. – Ludzie pytają mnie czasem, czy zamierzam mieć dzieci. Czy w ogóle mogę zajść w ciążę. Ale przecież macica, narządy rodne kobiety nie należą do nóg, są w brzuchu, więc nie widzę przeszkód. – Jen mówi o tym całkiem swobodnie. – Więc tak, planujemy mieć dzieci. Własne i adoptowane.”TAK, JENNIFER ZOSTANIE MAMĄ!!! - poinformowała Wojciechowska.

Zobaczcie niżej zdjęcia!