Martyniukowie organizują wystawne wesele Danielowi i Faustynie. Przygotowania na ostatniej prostej

Daniel Martyniuk i Faustyna Jamiołkowska pobrali się 23 października 2023 r. Ceremonię zaślubin zakochani zorganizowali z daleka od ojczyzny, na tropikalnej wyspie Bali. Udało im się wszystko zachować w tajemnicy, do tego stopnia, że sama Danuta Martyniuk, mama Daniela była zaskoczona informacją o ponownym ożenku syna. Wszystko wyszło na jaw dopiero po fakcie, gdy młodzi podzielili się swoim szczęściem i zdjęciami ze ślubu w mediach społecznościowych. Najwyraźniej jednak skryty ożenek im nie wystarczył, nowożeńcy i ich rodzicie postanowili zorganizować porządne wesele w Polsce. Zenek Martyniuk nie żałował czasu ani pieniędzy. Wg informacji, które obiegły media na imprezę zaproszono kilkaset osób.

Na kiedy zaplanowano wesele Daniela Martyniuka i Faustyny Jamiołkowskiej?

Jak podaje ShowNews król disco polo postanowił wyprawić młodym wystawne wesele na Podlasiu. W organizację uroczystości zaangażowali się również rodzice młodej prawniczki. "Na wesele zaproszono rodzinę i przyjaciół młodej pary, będzie to spora impreza na kilkaset osób. Wszystko odbywa się w wielkiej tajemnicy, ale już zbyt wielu ludzi zaangażowało się w ten plan, więc informacje zaczynają wyciekać. Martyniukowie i Jamiołkowscy szykują naprawdę fajną imprezę, która ma zbliżyć do siebie ich rodziny. Będą też gwiazdy branży muzycznej" - zapewnia informator serwisu. Przygotowania są już na ostatniej prostej, bo wydarzenie zaplanowane jest na ostatnia sobotę marca. W tym roku to wyjątkowy dzień, bo wtedy w Kościele Katolickim przypada Wielka Sobota.

