Maryla Rodowicz chuda jak tyczka. Jak tak dalej pójdzie, niedługo całkiem zniknie

Maryla Rodowicz prezentuje coraz smuklejszą sylwetkę. Artystka otwarcie przyznaje, że od pewnego czasu stosuje dietę. Decyzję podjęła z względów zdrowotnych, gdyż zaczęły pojawić się u niej dolegliwości bólowe w kolanach. Modyfikacja menu i dodatkowa aktywność fizyczna mają również wpływ na jej aktualną figurę. Już podczas sylwestrowych występów w Zakopanem można było podziwiać efekty zmiany nawyków. Maryla Rodowicz zaprezentowała się tam gorsetowej górze i pierzastej spódnicy odsłaniającej jej zgrabne nogi. Okazuje się, że to jeszcze było nic. Właśnie zobaczyliśmy zdjęcia z nagrania finałowego odcinka "The Voice Senior". Maryla Rodowicz zdecydowanie królowała w studiu muzycznego show TVP. Wybrała na tę okazję wyjątkową, bardzo rzucającą się w oczy stylizację - czerwony, klakierowany kostium o dopasowanym do sylwetki kroju. Tak chuda nie była od lat!

Maryla Rodowicz chuda jak tyczka. Jak to zrobiła?

Maryla Rodowicz przyznała w jednym z wywiadów, że zdecydowała się na catering dietetyczny. Dzięki niemu zapewniła sobie znakomicie zbilansowaną dietę i regularność posiłków. To także dobry sposób na to, by uniknąć niekontrolowanego podjadania podczas przygotowywania jedzenia. To tego gwiazda zastosowała trik z rowerkiem stacjonarnym. Pedałuje na nim oglądając swoje ulubione programy w TV. Dzięki temu ma i rozrywkę i trening w jednym. A efekty wiać gołym okiem. My jesteśmy pod wrażeniem.

Zobacz w galerii, jak w finale "The Voice Senior" zaprezentowała się chuda jak tyczka Maryla Rodowicz

