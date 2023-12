Tak Maryla Rodowicz stroi się na Sylwestra. Ściągnęła spódnicę przy wszystkich! Wbije się w taki gorset, że pozazdrości jej Doda. Mamy zdjęcia

Maryla Rodowicz na Sylwestra wciśnie się w gorsety

Cała Polska wyczekuje, jak Maryla Rodowicz zaprezentuje się podczas sylwestrowego koncertu. Gwiazda za każdym razem zaskakuje przecież nie tylko repertuarem, gośćmi, których zaprasza, ale i strojami. W tym roku, jak przyznała w rozmowie z "Super Expressem", przygotowywała się na ostatnią chwilę.

- Wszystko dzieje się troszkę na ostatni moment. Dopiero poznam ostateczny kształt kostiumu. Wiem, co to ma być, ale dopiero go zobaczę, więc jestem bardzo ciekawa - powiedziała nam Maryla przed dwoma dniami. - Pracuję pierwszy raz z projektantem Konradem Bikowskim, który jest specjalistą od gorsetów. Robi kostiumy między innymi dla Dody - zdradziła nam Rodowicz. - On mnie tak zasznuruje, że będę miała talię jak osa! - cieszy się gwiazda.

Rodowicz przyłapana na przymiarkach

I rzeczywiście, podczas przymiarek w butiku Bikowskiego Maryla Rodowicz mierzyła dwa gorsety - jeden z nich mieni się srebrem, drugi ma zaś złote aplikacje. Gwiazda bez skrępowania paradowała po atelier projektanta w samych rajstopach. W pewnym momencie zdjęła przy wszystkich spódnicę. Towarzyszyły jej aż dwie stylistki.

A co zaśpiewa Maryla Rodowicz podczas Sylwestra Marzeń TVP?

- Jeśli chodzi o repertuar, to nie bardzo mogę zdradzać, ale na pewno zacznę od piosnki "Zakopane", a potem będzie się działo! - zapowiada Maryla Rodowicz.

Już nie możemy się doczekać!

Zobaczcie w naszej galerii, jak Maryla Rodowicz szykuje się do Sylwestra.