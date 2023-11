Chuda jak przecinek Maryla Rodowicz wbiła się w strój Britney Spears sprzed 20 lat! Zbieramy szczękę z podłogi

W roku 2000 świat ujrzał nowy teledysk 19-letniej wtedy Britney Spears - „Oops!... I did it again”. Ikona amerykańskiego popu tańczy w kosmosie i jest ubrana w seksowny, czerwony kombinezon z lateksu. Strój stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych stylizacji. Ale co tam Britney… Nasza Maryla w podobnym stroju wygląda jeszcze lepiej! Gwiazda wbiła się w sexy ciuszek na planie jednego z programów telewizyjnych. Do kombinezonu dobrała gorset w identycznym kolorze i ciężkie kosmiczne buty. Jej szyję zdobiły zaś złote łańcuchy.

Gdy pochwaliliśmy Marylę Rodowicz, że widać, jak bardzo schudła, odpowiedziała nam kokieteryjnie: - E tam, po prostu wiem, jak się ustawić – zaśmiała się gwiazda.

Widać jednak, i jest to bezdyskusyjne, że przemiana Rodowicz jest ogromna. Zrzuciła bowiem ponad 20 kilogramów i udaje jej się trzymać wagę. Nic dziwnego, że teraz chętnie zakłada seksowne kombinezony!

