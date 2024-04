Maryla Rodowicz po operacji podjęła dramatyczną decyzję. Może stracić fortunę

dav 11:49 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy, że Maryla Rodowicz szykuje się do wielkiej trasy koncertowej w USA. Artystka miała zagrać 19, 20, 21 i 27 kwietnia dla Polonii w Chicago, Nowym Jorku, New Jersey i Connecticut. Za występy miała zgarnąć ponad pół miliona złotych. Jak jednak informują media, do koncertów nie dojdzie. Zostały przełożone na jesień.