Maryla Rodowicz wpatruje się w bagietkę i kupuje kapustę kiszoną. Co jeszcze wylądowało w jej koszyku? Nie do wiary! Paparazzi ją przyłapali

Od trzech lat jest rozwódką i absolutnie nie zamierza tego zmieniać. Maryla Rodowicz pokochała bycie samą. - Jestem szczęśliwą singielką. Bardzo lubię być sama, uwielbiam wręcz! Nie rozumiem ludzi, którzy mówią, "Ojej, jak mi kogoś brakuje" i płaczą, że samotność jest okropna. Właśnie odwrotnie! Samotność jest fantastyczna! - zachwala Maryla.

Maryla Rodowicz to prawdziwa "Zosia Samosia"

Oznacza to jednak, że Maryla Rodowicz sama musi radzić sobie z codziennymi czynnościami. W domu pomaga jej gosposia, ale już na zakupy musi jeździć osobiście. Ostatnio po wizycie u krawca gwiazda zajechała do popularnego supermarketu. A że dba teraz o swoją dietę, sięgała po zdrowe i ekologiczne produkty. Tam kupiła m.in. kapustę kiszoną na wagę, które ma mnóstwo witaminy C i wzmacnia odporność. Wybrała też świeże awokado, które poprawia wygląd skóry. Ale skusiła się też na pyszne czekoladki. Ze sklepu wyszła obładowana torbami, z którymi musiała radzić sobie sama. Gwiazda świeci przykładem, bowiem miała przy sobie własne, materiałowe torby wielokrotnego użytku. Brawo!

Maryla pojechała jeszcze na bazarek, gdzie u zaprzyjaźnionych sprzedawców kupiła mięso i świeżą bagietkę. Tam zakupy do auta pomógł jej zanieść ochroniarz.

