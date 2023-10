Tak teraz wygląda syn Jarosława Bieniuka! Widać, że nie jest to dziecko Anny Przybylskiej

Marzena Rogalska potrafi na siebie zwrócić uwagę jak mało kto. Dziennikarka od niedawna prowadzi program "Rogalska show" w TVN Style. W ostatnim programie doszło do potwornej awantury z udziałem prowadzącej i Anny Dereszowskiej. Aktorka wylała wodę na Marzenę Rogalską i rozbiła szklankę. Powodem kłótni był... rozmiar ust celebrytek. Wkrótce okazało się, że cała scysja była "na niby". Przedstawienie wyszło jednak bardzo przekonująco. To jednak pikuś przy tym, co zdarzyło się przy udziale innego gościa. Gdy Marzena Rogalska rozmawiała z popularną na Instagramie Mamą Na Obrotach, czyli Klaudią Klimczyk, nagle nałożyła na siebie gigantyczne sztuczne usta! Momentalnie prezenterka strasznie się oszpeciła. Na szczęście tylko na chwilę. - Oto kawałek silikonu, dzięki któremu nie będą ci potrzebne żadne zabiegi na usta, a wszyscy lekarze medycyny estetycznej będą mogli pójść na emeryturę - drwiła z mody na powiększanie ust Marzena Rogalska. Gdy wygłosiła swoją mowę, ogromnymi ustami pocałowała siedzącego w studio muzyka. Dawno nie widzieliśmy takiego show! W naszej galerii prezentujemy Marzenę Rogalską z ogromnymi ustami z silikonu. Ostatnie podobne wrażenie zrobiły fotki topless popularnej prezenterki TVN.