Obsada serialu "Matki pingwinów". Hit Netfliksa lansuje nowe gwiazdy. Te nazwiska warto znać

Serial „Matki pingwinów”, który zadebiutował 13 listopada 2024 roku na Netflixie, przyciągnął uwagę swoją zróżnicowaną obsadą i poruszająca ważne społeczne tematy fabułą. Produkcja łączy w sobie elementy dramatu i komedii, skupiając się na współczesnych wyzwaniach rodzicielstwa i życia rodzinnego. Serial znalazł się wśród 20 najlepszych seriali 2024 roku wg New York Timesa. To ogromny sukces, bo do zestawienia kandydowało niemal 1000 tytułów.

Czy ja śnię!? 'Matki Pingwinów' wyróżnione w The New York Times na liście najciekawszych zagranicznych seriali 2024 roku! WOW! Jedyny Polski tytuł!

- czytamy na Instagramie reżyserki filmu, Klary Kochańskiej-Bajon. W głównych rolach tytułowych matek (i ojca) pingwinów, czyli dzieci uczęszczających do klasy o takiej nazwie w szkole integracyjnej występują:

Masza Wągrocka jako Kamila Barska,

Barbara Wypych jako Ula Wojtal,

Magdalena Różczka jako Tatiana Tracz,

Tomasz Tyndyk jako Jerzy Lejman.

Różczka, Wągrocka, Wypych i Tyndyk. Kogo zagrali w "Matkach pingwinów"

Magdaleny Różczki nikomu przedstawiać nie trzeba. To najpopularniejsze nazwisko wśród odtwórców ról czwórki głównych dorosłych bohaterów serialu. Gwiazda wcieliła się w serialu w rolę Tatiany Tracz - mocno zmęczonej życiowymi wyzwaniami mamy niepełnosprawnego Michała, która ze wszystkich sił stara się uczynić życie swego jedynaka znośnym. Obok niej w drugoplanowej roli wystąpił Piotr Rogucki - wokalista, który coraz częściej pojawia się na ekranach.

Po premierze produkcji uwaga widzów i pracy skierowana jest też na Maszę Wągrocką. Aktorka nie jest debiutantką, ale dotąd nie była znana aż tak szerokiej publiczności. Odtwórczyni roli Kamili Barskiej sama przyznaje, że "Matki pingwinów" otworzyły w jej życiu nowy rozdział, nie tylko zawodowy.

Barbara Wypych to aktorka, która od kilku lat pojawia się w mniejszych rolach. Ostatnie miesiące to jednak jej czas. Po tym jak zniknęła z "M jak miłość", gdzie grała Sonię, widzom przypomniała się za sprawą udziału w "Twoja twarz brzmi znajomo". Po początkowych niepowodzeniach ostatecznie weszła do finału i zajęła 4. miejsce. Grała również jedną z głównych ról serialu "Kruk. Szepty słychać po zmroku". Znakomitą grą w "Matkach pingwinów" umocniła swoją pozycję w polskim show-biznesie.

Tomasz Tyndyk w znakomitym stylu wcielił się w jedną z najtrudniejszych ról w serialu Netflisa - zagrał samotnego ojca, opiekującego się niepełnosprawną córką Helą - przekochaną i nieznośną jednocześnie. Życia nie ułatwia mu matka, która wstydzi się niepełnosprawnej wnuczki. W tej epizodycznej, ale bardzo charakterystycznej roli Krystyna Janda. Na dużym ekranie Tyndyk wystąpił w takich filmach jak „Świnki” Roberta Glińskiego czy „Zjednoczone stany miłości” Tomasza Wasilewskiego. Jego role często wymagają ogromnego emocjonalnego zaangażowania, co czyni go jednym z najbardziej cenionych aktorów swojego pokolenia.

Niezwykle ważne role drugoplanowe - Bernacki, Głowacki, Kluźniak

W drugoplanowych i epizodycznych rolach w serialu wystąpili m.in.

Piotr Głowacki jako Maciek Wojtala,

Dominika Kluźniak w roli matki Andrzejka,

Agnieszkę Suchorę jako Gośka

Karol Bernacki jako Robert

Głowackiego, Suchory i Kluźniak nie trzeba nikomu przedstawiać, natomiast uwagę warto zwrócić na Karola Bernackiego. Aktor ukończył Wydział Aktorski Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie i został nagrodzony na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Szeroką rozpoznawalność przyniosły mu role w takich filmach jak „Krew Boga” i „Totem” oraz serialach, w tym „Wataha” i „Otwórz oczy” na platformie Netflix.