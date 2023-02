Mąż Joanny Krupy w szpitalu na oddziale onkologicznym. Co się stało?

Mąż Joanny Krupy w szpitalu

Niedawno media obiegła wiadomość jakoby Joanna Krupa rozstała się ze swoim mężem. Para do tej pory nie skomentowała tych doniesień. Jedynie Joanna Krupa zdecydowała sìę na lakoniczny komentarz. -Myślę, że to jest temat na następny czas. Duży temat. Na dziś mogę tylko tyle powiedzieć, że to jest ojciec mojego dziecka - powiedziała dziennikarzowi Vivy. Douglas Nunes, mąż celebrytki opublikował jednak nagranie, które mocno zaniepokoiło fanów. Mężczyzna przebywał bowiem w szpitalu na jednym z oddziałów onkologicznych. - Piątkowe nocne światła na onkologii UCLA bez kolejek. Możesz jeździć na wszystkie przejażdżki tyle razy, ile chcesz - napisał Douglas Nunes na Instagramie. Wiele osób niemalże od razu zareagowało i pojawiły się dziesiątki zaniepokojonych komenatarzy. Wszyscy chcieli wiedzieć, czy ze zdrowiem mężczyzny jest wszystko w porządku. - Mam nadzieję, że nic poważnego panu nie jest i jest pan zdrowy. Przesyłam pozdrowienia i uściski - pisali ludzie. Douglas Nunes poniekąd odniósł się do swojego stanu zdrowia i wszystko wskazuje, że mężczyzna przechodził jedynie badania kontrolne. - Dzięki Jess, nic mi nie będzie, właśnie dzięki temu - napisał w odpowiedzi na jeden z komentarzy.

