Wnuczka Franciszka Pieczki zrobi film o dziadku. Alicja chciałaby, by zagrał go aktor "Barw szczęścia"

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska są małżeństwem od pięciu lat, niedawno świętowali rocznicę ślubu. Mają także 7-letniego synka, Vincenta. Omenaa jest także matką córki Vanessy z poprzedniego związku. Prezenterka oraz założyciel InPostu zaledwie kilka dni temu wspólnie spędzali czas na Przylądku Dobrej Nadziei, gdzie przysięgali sobie miłość na wieki. A później pojawiły się niepokojące doniesienia o szpitalu. Omenaa Mensah zamieściła nawet nagranie w mediach społecznościowych, na którym widać, jak Rafał Brzoska leży na szpitalnym łóżku. Ma wenflon, a jego rękę ściska ukochana żona. Co się dzieje?! Jeśli ktoś śledził profil biznesmena, to jest raczej spokojny, bo uprzedzał on swoich obserwatorów o takich okolicznościach, ale pozostali są zdezorientowani. Wyjaśniamy więc, że na szczęście to nic strasznego, a wizyta jest planowana. - Odwiedzam tego pana, wszystko jest dobrze - powiedziała Omenaa Mensah. Jak się czuje Rafał Brzoska? Wystosował ważny apel.

Czytaj także: Ich zbiórka na WOŚP bije rekordy. Już na liczniku jest ponad 230 tys. zł

Mąż Omeny Mensah w szpitalu! Jak czuje się Rafał Brzoska? Żona ściska go za rękę. Pilne oświadczenie

Rafał Brzoska już przed zabiegiem informował w mediach społecznościowych, że czeka go zabieg. - Ja w drodze do miejsca, które nie jest ulubionym miejscem chyba nikogo, czyli do szpitala. Ale spokojnie, na zabieg planowany, mam nadzieję, że szybko po nim wstanę - mówił. Ale nie wszyscy śledzą jego social media, więc to zrozumiałe, że niektórych najnowsze doniesienia mogły zaskoczyć.

- Nie znoszę tych miejsc. Nie znoszę. Ale jestem już po. Pytanie, kiedy wstanę na nogi - napisał Rafał Brzoska już po zabiegu. A później wystosował ważny apel. - Róbcie wszystko, żeby dbać o swoje zdrowie.

Teraz można już odetchnąć z ulgą, a Omenaa Mensah na pewno dobrze zadba o męża i jego szybki powrót do zdrowia. Trzymamy kciuki!

Zobacz także galerię zdjęć: Omenaa Mensah i Rafał Brzoska wzięli drugi ślub! Huczna impreza z udziałem gwiazd